El restaurante Borde presentó oficialmente su propuesta de brunch, incorporando una nueva franja horaria a su operación gastronómica en Miraflores. La iniciativa está dirigida a comensales que buscan opciones de desayuno tardío y almuerzo ligero, con una carta diseñada específicamente para las mañanas de fin de semana.

La propuesta mantiene los ejes que caracterizan a la cocina del local: trabajo de masas, uso del fuego, técnica y combinaciones equilibradas, adaptadas a un formato más informal y flexible.

Carta centrada en pan, huevos y platos para compartir

El menú de brunch incluye sánguches elaborados con pan napolitano, distintas preparaciones de huevos, pinsas y platos pensados para compartir. La selección combina recetas familiares con ingredientes y procesos que aportan mayor complejidad al plato final.

Entre las opciones disponibles se encuentran preparaciones como el salmón apaltado, que integra salmón fresco sopleteado, mozzarella, curry rallado, togarashi y salsa teriyaki, acompañado de una stracciatella de palta. También figuran los Huevos Fondue, una preparación con huevos pochados, salsa de queso, palta, prosciutto crocante, yema curada y aceite de trufa.

Opciones complementarias y coherencia con la carta regular

La oferta se completa con Huevos Napolitanos, Revueltos o Fritos, acompañados de pinsas en versiones como Caprese, Mixto, Queso de cabra con arándanos y Focaccia con stracciatella, además de otros platos de la casa adaptados al horario de brunch.

Según el restaurante, el objetivo es ampliar la experiencia sin modificar la identidad del espacio, integrando el brunch como un servicio adicional coherente con su propuesta general.

Horarios y atención al público

El servicio de brunch de Borde está disponible sábados y domingos, entre 8:30 a. m. y 12:00 p. m., en su local ubicado en Avenida del Ejército 456, Miraflores. Las reservas pueden realizarse a través de Mesa 24/7 o vía WhatsApp.

Datos clave