El restaurante Borde Pizza Atelier continúa ampliando su propuesta gastronómica con una selección de pastas artesanales que se han convertido en protagonistas de su carta. Aunque la pizza sigue siendo el punto de partida de su concepto culinario, el local apuesta por platos que combinan técnica, ingredientes seleccionados y una mirada contemporánea de la cocina.

Ubicado en Miraflores, el restaurante busca ofrecer una experiencia más amplia que la tradicional pizzería, incorporando recetas propias que reinterpretan clásicos italianos con insumos y sabores distintos.

Pastas que destacan en la carta

Entre los platos más solicitados se encuentra la lasagna de brisket, una preparación que combina capas de pasta con carne brisket, tocino, champiñones y una salsa de vino tinto que aporta profundidad al sabor.

Otra de las favoritas son los gnocchi silvestres, elaborados con hongos, queso porcón, trufa y un chimichurri de ají que aporta un toque intenso y aromático.

También destaca la pasta al pesto con zapallo loche, tomate confitado, stracciatella y praliné de nueces, una combinación fresca y cremosa que equilibra notas dulces y herbales.

Clásicos reinterpretados

La propuesta se completa con otros platos que reinterpretan recetas tradicionales de la cocina italiana:

Carbonara con fettuccines, guanciale, pecorino romano y yemas.

con fettuccines, guanciale, pecorino romano y yemas. Pomodoro picante , con gnocchi en salsa de tomate y chorizo.

, con gnocchi en salsa de tomate y chorizo. Ensalada P&S, que combina hojas frescas, prosciutto, duraznos asados, praliné de nueces y stracciatella.

Según el restaurante, su propuesta culinaria busca tomar las tradiciones gastronómicas como punto de partida para explorar nuevas combinaciones de sabores y texturas.

Ubicación y reservas

Borde Pizza Atelier se encuentra en Av. Del Ejército 456, en el distrito de Miraflores, en Lima.

Las reservas pueden realizarse a través de la plataforma Mesa 24/7 o mediante WhatsApp al 944 438 780.