En el corazón de Miraflores, un nuevo espacio gastronómico propone una forma distinta de entender la pizza. Borde Pizza Atelier, ubicado en la Av. Del Ejército 456, presenta una cocina donde la artesanía culinaria y la innovación contemporánea se encuentran en cada detalle, desde la masa hasta el diseño del local.

Su propuesta se centra en dos estilos de masa: una versión delgada y crujiente, pensada para quienes buscan ligereza, y la clásica napolitana, con bordes aireados y base suave. Ambas se preparan con ingredientes frescos, fermentaciones controladas y cocción precisa, garantizando equilibrio y sabor en cada bocado.

Entre las creaciones más celebradas destacan la Pizza Americana 2.0, una reinvención potente de un clásico, y la Pizza Carbonara, que combina cremosidad y técnica con exactitud. Para quienes desean explorar más allá de la pizza, la carta ofrece opciones como los Gnocchis Silvestres, el Pan Brisket, los Champiñones a la pimienta y ajo, y una lasagna de carne ahumada con hongos, que confirman la versatilidad del concepto.

Los paladares más audaces pueden probar la Red Hot Meat Pepper, una propuesta intensa para los amantes del picante. Y en el cierre, los postres continúan la experiencia con sabores únicos: el Tiramisú de lúcuma, que fusiona la tradición italiana con ingredientes peruanos, y la pizza de pistacho, con sabayón de queso, café y chocolate, destacan entre los favoritos.

Pizza de pistacho.

El ambiente de Borde Pizza Atelier es moderno, cálido y acogedor, con un diseño floral que invita a disfrutar sin prisa. Las reservas pueden realizarse mediante Mesa 24/7 o al WhatsApp 944 438 780, y el servicio de delivery está disponible por Rappi, PedidosYa y contacto directo con el restaurante.

Más que un restaurante, Borde Pizza Atelier propone una experiencia sensorial completa: una cocina que reinterpreta lo artesanal con precisión, tiempo y creatividad. Una experiencia que, como su nombre lo sugiere, comienza desde el borde.