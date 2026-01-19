El Centro Histórico de Lima continúa su proceso de recuperación urbana con la inauguración de un boulevard gastronómico y cultural en el pasaje Nicolás de Ribera, conocido como “El Viejo”. El proyecto busca devolverle dinamismo a este espacio del casco histórico mediante una propuesta que integra cocina tradicional, arte y entretenimiento familiar.

La iniciativa es impulsada por el Grupo Kong, responsables de Casa Tambo, uno de los referentes gastronómicos del centro de la ciudad. El boulevard se ubica a pocos metros de la Plaza de Armas de Lima, en una zona clave para el turismo y la vida cultural.

LIMA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 Entrevista a Sandra Campos, gerenta de la dulcería La Tapada, y fotos a fachadas de Maria Almenara y El Pan de la Chola en Centro de Lima.

Nuevos locales y ampliación de la oferta

El proyecto tiene como antecedente la dulcería La Tapada, que este mes cumple su primer año de funcionamiento y logró una amplia acogida entre familias y visitantes interesados en los postres tradicionales limeños.

En esta nueva etapa, el pasaje incorpora el restaurante marino Puerto Santa Rosa, especializado en cocina de mar, y El Conquistador Bar, un espacio dedicado a la coctelería clásica y de autor.

Gastronomía, arte y espacio familiar

El boulevard ha sido concebido como un punto de encuentro intergeneracional. Mientras los niños disfrutan de dulces tradicionales, los adultos pueden compartir almuerzos y cenas rodeados de expresiones artísticas, iluminación renovada y vigilancia permanente.

Desde las terrazas de los locales, el público podrá acceder a shows artísticos gratuitos, reforzando el carácter cultural del pasaje y su vocación como espacio abierto para limeños y turistas.

Visión del proyecto y próximos planes

“Buscamos que el pasaje Nicolás de Ribera recupere su actividad. Nuestro plan es unir la Lima antigua con negocios modernos”, explicó Sandra Campos, gerente del proyecto. Detalló que locales que permanecían cerrados hoy han vuelto a operar como parte del proceso de reactivación.

Campos adelantó que la carpeta de desarrollo incluye la apertura de una heladería con insumos locales y una trattoria, con el objetivo de que los visitantes “sientan la esencia de la Lima de antes, con buena comida, seguridad y locales bien cuidados”.

Un destino para el turismo y el esparcimiento

El nuevo boulevard se proyecta como un destino permanente para el turismo y el público local. “Queremos que el público camine por un espacio iluminado, con arte en las paredes y el mejor servicio de la zona”, concluyó Campos, subrayando el compromiso del proyecto con la recuperación del patrimonio urbano y la vida cultural del Centro de Lima.