Este budín combina cacao amargo y pasta de maní en una preparación sencilla, con textura húmeda y acabado marmolado.
Ficha técnica

  • Tipo de preparación: Dulce
  • Producto: Kamado Essen – Savarín 28 cm Terra
  • Tiempo: 25–30 minutos
  • Porciones: 16
  • Función: Horno para masas
  • Dificultad: Fácil

Ingredientes

  • 480 ml de leche
  • 110 ml de agua
  • 4 huevos
  • 200 g de manteca
  • 340 g de pasta de maní
  • 600 g de harina 0000
  • 500 g de azúcar
  • 10 g de bicarbonato de sodio
  • 15 g de polvo de hornear
  • Esencia de vainilla, c/n
  • Sal, c/n
  • 3 cucharadas de cacao amargo
  • 150 g de baño de chocolate
  • Pasta de maní, c/n (decoración)
  • Maní picado, c/n

Preparación paso a paso

  1. En un bowl, mezclar la pasta de maní, la manteca derretida, la esencia de vainilla, el agua y la leche con batidor.
  2. Agregar los huevos y batir hasta integrar.
  3. En otro bowl, colocar la harina tamizada, el azúcar, el polvo de hornear, el bicarbonato y la sal. Mezclar bien.
  4. Unir ambas preparaciones y mezclar hasta obtener una masa homogénea.
  5. Separar un tercio de la mezcla e incorporar el cacao amargo.
  6. En el Savarín de 28 cm, colocar una parte de la mezcla de vainilla, luego cucharadas de la mezcla de chocolate y terminar con vainilla para lograr el efecto marmolado.
  7. Precalentar el Kamado a 180 °C. Destapar, apoyar el Savarín sobre la parrilla soporte, tapar y cocinar manteniendo la temperatura.
  8. Apagar el fuego y continuar la cocción 5 minutos más, sin fuego y sin destapar.
  9. Retirar el budín y decorar con baño de chocolate, hilos de pasta de maní y maní picado.

