Ficha técnica
- Tipo de preparación: Dulce
- Producto: Kamado Essen – Savarín 28 cm Terra
- Tiempo: 25–30 minutos
- Porciones: 16
- Función: Horno para masas
- Dificultad: Fácil
Ingredientes
- 480 ml de leche
- 110 ml de agua
- 4 huevos
- 200 g de manteca
- 340 g de pasta de maní
- 600 g de harina 0000
- 500 g de azúcar
- 10 g de bicarbonato de sodio
- 15 g de polvo de hornear
- Esencia de vainilla, c/n
- Sal, c/n
- 3 cucharadas de cacao amargo
- 150 g de baño de chocolate
- Pasta de maní, c/n (decoración)
- Maní picado, c/n
Preparación paso a paso
- En un bowl, mezclar la pasta de maní, la manteca derretida, la esencia de vainilla, el agua y la leche con batidor.
- Agregar los huevos y batir hasta integrar.
- En otro bowl, colocar la harina tamizada, el azúcar, el polvo de hornear, el bicarbonato y la sal. Mezclar bien.
- Unir ambas preparaciones y mezclar hasta obtener una masa homogénea.
- Separar un tercio de la mezcla e incorporar el cacao amargo.
- En el Savarín de 28 cm, colocar una parte de la mezcla de vainilla, luego cucharadas de la mezcla de chocolate y terminar con vainilla para lograr el efecto marmolado.
- Precalentar el Kamado a 180 °C. Destapar, apoyar el Savarín sobre la parrilla soporte, tapar y cocinar manteniendo la temperatura.
- Apagar el fuego y continuar la cocción 5 minutos más, sin fuego y sin destapar.
- Retirar el budín y decorar con baño de chocolate, hilos de pasta de maní y maní picado.