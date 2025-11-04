Muchos peruanos aprovechan las promociones para planear sus viajes de fin de año. Entre los destinos más elegidos, Buenos Aires destaca por su cercanía, riqueza cultural y una escena gastronómica que no deja de reinventarse.

La capital argentina vive una nueva etapa culinaria donde chefs jóvenes fusionan identidad local, técnicas internacionales y una mirada sostenible sobre la cocina. Entre ellos sobresale Maximiliano Matsumoto, cocinero de raíces japonesas y alma porteña, quien lidera la propuesta gastronómica del Recoleta Grand, a Tribute Portfolio Hotel.

Maximiliano Matsumoto y su cocina con propósito

Matsumoto impulsa una cocina de autor con sensibilidad oriental y enfoque farm to table (de la granja a la mesa), una tendencia que privilegia productos frescos, de temporada y de origen local.

Su filosofía se basa en aprovechar cada ingrediente al máximo, conectando al comensal con agricultores, productores y transformadores de alimentos. Esta mirada consciente convierte cada plato en una historia sobre el territorio, la memoria y la sostenibilidad.

The Atrium: elegancia y cercanía en cada plato

En The Atrium, el restaurante principal del hotel, la experiencia combina sofisticación y cercanía. El menú propone reinterpretaciones audaces de sabores familiares:

Ostras con ponzu de nabo ahumado y aceite de chilli , y

, y Ceviche de membrillo con tajín y maíz cancha, una fusión entre lo porteño y lo latino que resume la esencia de la nueva cocina argentina.

Café de Prensa: un espacio para detener el tiempo

La experiencia se completa con Café de Prensa, un ambiente que celebra el arte de desconectarse: café de especialidad, vinilos, libros y una atmósfera que invita a la pausa. Un refugio perfecto para quienes buscan equilibrio entre el movimiento urbano y la calma.

Una nueva identidad gastronómica porteña

Con su enfoque ético y creativo, Maximiliano Matsumoto representa la nueva cara de la gastronomía de Buenos Aires: una ciudad que, al igual que Lima, está redefiniendo su identidad a través del sabor.

“Cocinar con sentido es entender de dónde viene cada ingrediente y hacia dónde queremos llevarlo”, resume el chef, cuya propuesta combina tradición, innovación y respeto por el origen.

Datos clave

Chef: Maximiliano Matsumoto

Maximiliano Matsumoto Restaurante: The Atrium – Recoleta Grand, a Tribute Portfolio Hotel

The Atrium – Recoleta Grand, a Tribute Portfolio Hotel Concepto: Cocina de autor con sensibilidad oriental y enfoque sostenible ( farm to table )

Cocina de autor con sensibilidad oriental y enfoque sostenible ( ) Ubicación: Buenos Aires, Argentina

Buenos Aires, Argentina Propuesta complementaria: Café de Prensa (café de especialidad, libros y vinilos)

Café de Prensa (café de especialidad, libros y vinilos) Inspiración: fusión entre lo japonés, lo latino y lo porteño

fusión entre lo japonés, lo latino y lo porteño Fecha de nota: 3 de noviembre de 2025

