En un contexto marcado por el crecimiento sostenido del turismo internacional, la propuesta gastronómica Carpe Diem mantiene una expansión constante en el Centro Histórico de Cusco. En su primera década de operaciones, el restaurante reporta un crecimiento anual del 20% y proyecta su llegada a Lima como parte de su siguiente fase de desarrollo.

Carpe Diem se ha posicionado como un referente de cocina italiana auténtica, con una propuesta basada en técnicas artesanales, preparación diaria de pasta fresca y una carta que varía según la temporada, integrando productos locales de alta calidad.

Diez años de crecimiento sostenido

Durante esta primera década, la marca ha consolidado su presencia gracias a una oferta culinaria que conecta sabores tradicionales italianos con el entorno cusqueño. Su crecimiento también se ha visto reflejado en la apertura de un segundo local, Miranda by Carpe Diem, una propuesta que fusiona influencias peruanas, italianas e internacionales, pensada para comensales que buscan nuevas experiencias gastronómicas durante su visita a la ciudad.

El restaurante recibe tanto a turistas como a residentes, ofreciendo alternativas a la cocina peruana tradicional, además de opciones vegetarianas y veganas que responden a diversas preferencias alimentarias.

Trabajo con productores locales y platos emblemáticos

“El proyecto trabaja con un equipo de veinte personas y más de treinta proveedores, entre ellos productores del Valle Sagrado que aportan insumos frescos y de origen local”, señaló Lorenzo Zanchin, cofundador del restaurante y responsable de las recetas desde sus inicios.

Entre los platos más destacados por los comensales figuran el ossobuco con tagliatelle, los raviolis de ricota y espinaca, y el tiramisú preparado en mesa, convertido en una de las experiencias más solicitadas del local.

Nuevas experiencias y mirada al 2026

El perfil del visitante en Cusco ha evolucionado hacia una mayor demanda de propuestas auténticas, productos de origen claro y experiencias que complementen la gastronomía local. En respuesta, Carpe Diem ha ampliado su oferta con una coctelería basada en destilados artesanales premium del Valle Sagrado, como Intira, Eliseo y Bathub Gin, reconocidos con medallas en certámenes internacionales realizados en Londres y San Francisco.

De cara al 2026, la marca proyecta fortalecer su posicionamiento, potenciar su línea de destilados y desarrollar nuevas propuestas que integren insumos regionales y sabores internacionales, manteniéndose como una opción atractiva para quienes visitan Cusco y buscan una combinación equilibrada entre tradición italiana e identidad local.