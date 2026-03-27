Esta es una época de compartir. De momentos familiares y tiempo con amigos. El día comienza con la tan ansiada búsqueda de huevos de chocolate, creando un ambiente de diversión en familia. En esta oportunidad les dejamos las novedades que pasteleros y chocolateros peruanos tendrán en sus vitrinas, tanto de huevos de chocolate como postres rellenos con sorpresas divertidas.

ALANYA. Presentó su colección de Pascua 2026, ya disponible en tiendas con huevos de pascua de chocolate al 55%, en tres presentaciones: leche y blanco con avellanas, pecanas, pistacho y knafeh. En la vitrina podrán encontrar también el Nido de Pascua: mousse de coco, corazón de mango, cobertura de chocolate blanco y nido de chocolate. Hagan sus pedidos con anticipación en @alanyareposteria o adquiérelos en sus tiendas.

NAPOLEÓN Y SISSAYGNIS. La Pascua siempre ha estado ligada a la idea de descubrimiento. Los huevos escondidos simbolizan una pequeña búsqueda: la emoción de encontrar algo inesperado. Sissai y Napoléon Pastelería se unen para presentar una colaboración que conecta dos mundos aparentemente distintos, la joyería y la alta pastelería, a través de una misma idea: el valor del origen. De este encuentro nace esta colección: Una serie limitada de huevos de chocolate artesanal, elaborados con cacao peruano y diseñados para esconder pequeñas sorpresas en su interior. Inspirada en la tradición de la búsqueda del tesoro, cada pieza invita a vivir el momento del descubrimiento: algunos huevos revelarán delicados macarones artesanales, mientras que otros guardarán piezas exclusivas de joyería de Sissai con piedras naturales. Entre todos ellos, ocho huevos premiados contendrán joyas especiales de la marca, y dos de ellos incluirán una pieza de oro de 18 quilates, transformando esta experiencia en una verdadera búsqueda contemporánea del tesoro. Para mayor información @sissaijewelry @napoleon_patisseriem

D´ASTRID. Estos deben ser los favoritos de muchos, y me incluyó. Es imposible pasar una Pascua sin los huevos de Astrid Gutsche, que este año presenta sus huevos de Pascua rellenos en seis presentaciones: giandugia, hierba luisa, maní, coco-maracuyá, avellana y vainilla. Pueden pedirlos en su web https://www.deastrid.com/ o vía Rappi a partir del 26 de marzo. @de__astrida

LA CRISTINA. Otro de nuestros favoritos, y este año vuelven a sorprender con su especial de Pascuas lleno de huevos que sorprenden de afuera hacia adentro: Huevo de chocoavellanas, relleno de crema de avellanas y chocolate, bañado en chocolate al 55% chuncho y avellanas. Huevo de chocolate de leche y maracuyá, relleno de dulce de leche de chocolate y jalea de maracuyá, bañado en chocolate de leche al 45% chuncho y craquelin de chocolate. Huevo de pistachos y chocolate blanco, relleno de crema de pistachos y vainilla, bañado en chocolate blanco y pistachos tostados. Hagan sus pedidos a su Market o Whatsapp 913 312 558. @lacristina+_pe

LA IBÉRICA. Nada más tradicional que esta chocolatería peruana, fundada en Arequipa y que cada vez nos sorprende con más novedades. Este año han preparado la campaña “Misión Chocolate”, una propuesta que nos transporta a un mundo lúdico donde invita, principalmente a los niños, a disfrutar la magia de la temporada a través de sus presentaciones de huevos y conejos elaborados con chocolate con leche 40% en diferentes gramajes y presentaciones. Se pueden encontrar Huevos de Pascua de Chocolate desde los 20 g hasta los 225 g.; y Conejos de Chocolate desde los 40 g hasta los 180g, disponibles en todas las tiendas, módulos, supermercados y otros puntos de venta. Adicionalmente, La Ibérica Chocolatier, presenta una edición limitada de productos de Pascua, que incluye huevos de chocolate con leche decorados con delicadas líneas de chocolate blanco, así como conejos de chocolate con leche con detalles pintados, destacando un corazón en color rojo, convirtiéndolos en el regalo perfecto para esta temporada.

UKAW CHOCOLATES. La marca de chocolatería de Ucayali-Pucallpa presenta su colección exótica inspirada en frutos de la selva con las nuevas tendencias, en esta oportunidad Gianina Flores, maestra chocolatera fundadora de la marca, ha creado tres variedades para estas pascuas. Se trata de los huevos “Amazonía tropical”, hechos con un chocolate base 45% cacao con mango y maracuyá, relleno de gragea de castañas amazónicas con chocolate 60% cacao, está pintado a mano con manteca de cacao. La segunda opción es la Delicia de Camu Camu con chocolate base 35% chocolate blanco con camu camu liofilizado relleno de gragea de fresa confitada con chocolate 60% cacao. También presenta el Dubái Amazónico a base de chocolate 35 % chocolate blanco con pistacho con kataifi crocante relleno de gragea de castañas amazónicas con chocolate 60% cacao. Todos pesan 75 gr y tienen un costo de 18 soles.

Mayor información en www.ukawchocolate.com y en sus redes @Ukaw.Chocolate.

Costumbre

La tradición de los huevos de Pascua simboliza la resurrección de Jesús y la nueva vida. Durante la Cuaresma, los cristianos antiguos no comían huevos, por lo que los hervían y decoraban para regalarlos el Domingo de Resurrección. Hoy es costumbre regalar huevos de chocolate.