Las celebraciones de Navidad y Año Nuevo suelen reunir a la familia alrededor de la mesa, pero también implican largas horas de preparación. Frente a este escenario, y ante una creciente preferencia por opciones listas para servir, Madam Tusan lanzó una propuesta gastronómica orientada a simplificar las cenas de fin de año.

La iniciativa busca generar un cambio en la forma de celebrar: reducir el tiempo dedicado a cocinar y fomentar más momentos de encuentro y disfrute en familia, sin renunciar a una experiencia culinaria especial.

Asados con sello chifa para las fiestas

La propuesta incluye una selección de asados pensados para reuniones familiares y encuentros de fin de año, manteniendo el sello de la cocina chifa que caracteriza a la marca.

Los productos disponibles son:

Pollo asado: medio a S/ 43 y entero a S/ 79

medio a S/ 43 y entero a S/ 79 Pato asado: medio a S/ 79

medio a S/ 79 Chancho asado: S/ 119 por kilo

Estas alternativas están diseñadas para servirse directamente en la mesa, sin necesidad de preparación adicional en casa.

Pedidos anticipados hasta el 31 de diciembre

Los pedidos se podrán realizar vía WhatsApp al 993 531 219, con dos días de anticipación y un adelanto del 50%. El servicio estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2025, alineándose con una tendencia cada vez más presente durante las fiestas: priorizar el tiempo compartido sobre las tareas domésticas.

Datos clave