La Navidad es sinónimo de reuniones familiares, aromas cálidos y platos que marcan la memoria de cada celebración. Este año, la tendencia gastronómica apunta a preparaciones más simples, con ingredientes naturales que aportan sabor, tradición y bienestar.

En ese contexto, el aceite de oliva extra virgen y la sal de Maras se posicionan como aliados clave para una cena navideña equilibrada, sin renunciar a la intensidad de los sabores clásicos.

“La Navidad es una oportunidad para disfrutar y, al mismo tiempo, elegir preparaciones más naturales. El aceite de oliva extra virgen y la sal de Maras realzan los sabores tradicionales sin necesidad de excesos”, señaló Luis Pineda, CEO de Santolivo Group.

Una cena navideña más ligera sin perder tradición

Estos ingredientes destacan por su versatilidad y por permitir una cocina más consciente. Especialistas de Santolivo Group compartieron una serie de recomendaciones para incorporar estos productos en la mesa navideña.

El aceite de oliva extra virgen es ideal para marinados, ya que ayuda a suavizar y aromatizar carnes como pavo, cerdo o pollo, aportando profundidad de sabor sin recurrir a grasas saturadas.

Por su parte, la sal de Maras, de origen natural y textura crujiente, permite potenciar los platos utilizando menores cantidades. Es una opción adecuada para guarniciones, ensaladas, panes caseros o verduras asadas.

Consejos prácticos para una cocina navideña saludable

Otra alternativa para optimizar el tiempo en la cocina son los condimentos granulados como kion, cebolla y ají panca, que ofrecen sabor intenso sin necesidad de ingredientes frescos, facilitando la preparación de aliños, marinadas o rellenos.

Asimismo, la combinación de miel y aceite de oliva extra virgen permite elaborar vinagretas caseras con un balance natural entre lo dulce y lo ácido, ideales para ensaladas frescas o para glasear vegetales al horno.

“Incorporar estos ingredientes no solo mejora el sabor, también promueve hábitos más naturales en la cocina diaria”, afirmó Pineda.

Datos clave

Tema: Cena navideña saludable 2025

Cena navideña saludable 2025 Lugar: Lima, Perú

Lima, Perú Ingredientes destacados: Aceite de oliva extra virgen y sal de Maras

Aceite de oliva extra virgen y sal de Maras Vocero: Luis Pineda, CEO de Santolivo Group

Luis Pineda, CEO de Santolivo Group Enfoque: Sabor, tradición y bienestar

Preguntas frecuentes

¿Qué ingredientes se recomiendan para una cena navideña saludable?

Aceite de oliva extra virgen, sal de Maras, miel y condimentos naturales.

¿El aceite de oliva puede usarse en carnes navideñas?

Sí, es ideal para marinados de pavo, cerdo o pollo.

¿Qué aporta la sal de Maras a la cocina navideña?

Potencia el sabor con menor cantidad y mantiene un perfil natural.

¿Es posible comer ligero sin perder el sabor tradicional?

Sí, eligiendo ingredientes nobles y técnicas simples.