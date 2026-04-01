La cervecería peruana 7 Vidas, originaria de Tacna, participará como invitada estelar en el Barcelona Beer Festival 2026, que se realizará del 10 al 12 de abril en la Fira de Montjuïc, en Barcelona, España.
La participación se produce luego de que la marca obtuviera el reconocimiento como Mejor Cervecera en el Barcelona Beer Challenge 2025, consolidándose como uno de los proyectos peruanos con mayor proyección en la escena internacional de la cerveza artesanal.
El festival, considerado una de las principales celebraciones cerveceras del sur de Europa, reunirá durante tres días a productores, especialistas y visitantes de distintos países, convirtiendo a Barcelona en un punto de encuentro para la industria cervecera y gastronómica.
Marco Málaga lidera la propuesta peruana
El proyecto está encabezado por Marco Málaga, CEO y maestro cervecero de 7 Vidas, cuya trayectoria incluye formación en ciencia e ingeniería de alimentos, estudios en la Universidad de California, Davis (UC Davis) y más de una década de experiencia profesional en la industria cervecera internacional.
Según información difundida por la empresa, Málaga también cuenta con experiencia como juez internacional en competencias cerveceras, lo que ha contribuido al desarrollo técnico y sensorial de las propuestas de la marca.
Durante el festival, el representante peruano liderará dos actividades especializadas, orientadas a difundir el trabajo con barricas y fermentaciones mixtas, técnicas que caracterizan el perfil distintivo de la cervecería.
Producción basada en envejecimiento en barrica
Desde 2019, 7 Vidas desarrolla un programa de envejecimiento en barricas de bourbon y vino, con miles de litros en proceso y decenas de barriles activos, lo que permite generar perfiles complejos y evolutivos en sus cervezas.
Este método, que requiere largos periodos de maduración y control técnico, ha sido una de las bases para el reconocimiento internacional obtenido por la marca en distintas competencias, incluyendo premios en la World Beer Cup.
En el festival se presentará una selección de siete cervezas premiadas, que representan distintas técnicas y estilos dentro del portafolio de la empresa.
Siete cervezas representarán a Perú en Barcelona
La propuesta que 7 Vidas llevará al Barcelona Beer Festival 2026 incluye:
- Rose Brut: cerveza seca con perfil vínico y burbuja fina.
- Breakfast Oatmeal Stout: stout cremosa con notas de café y cacao, premiada con medalla de plata en la World Beer Cup y bronce en el Barcelona Beer Festival.
- Cat IPA: cerveza lupulada de perfil fresco y equilibrado.
- Russian Imperial Stout 2025: estilo intenso y estructurado, ganador de medalla de oro en el Barcelona Beer Festival.
- Dark Addiction – Barrel Aged Imperial Pastry Stout: cerveza de alta densidad con vainilla y café, envejecida en barrica.
- White Solera – Barrel Aged American Wild Ale: cerveza compleja con fermentación mixta y maduración en madera, premiada con oro en el Barcelona Beer Festival.
- Fleur de Prairie – Barrel Aged Fruited Sour Ale: cerveza ácida y afrutada con maduración en barrica, premiada con plata en el Barcelona Beer Festival.