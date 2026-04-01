La cervecería peruana 7 Vidas, originaria de Tacna, participará como invitada estelar en el Barcelona Beer Festival 2026, que se realizará del 10 al 12 de abril en la Fira de Montjuïc, en Barcelona, España.

La participación se produce luego de que la marca obtuviera el reconocimiento como Mejor Cervecera en el Barcelona Beer Challenge 2025, consolidándose como uno de los proyectos peruanos con mayor proyección en la escena internacional de la cerveza artesanal.

El festival, considerado una de las principales celebraciones cerveceras del sur de Europa, reunirá durante tres días a productores, especialistas y visitantes de distintos países, convirtiendo a Barcelona en un punto de encuentro para la industria cervecera y gastronómica.

Marco Málaga lidera la propuesta peruana

El proyecto está encabezado por Marco Málaga, CEO y maestro cervecero de 7 Vidas, cuya trayectoria incluye formación en ciencia e ingeniería de alimentos, estudios en la Universidad de California, Davis (UC Davis) y más de una década de experiencia profesional en la industria cervecera internacional.

Según información difundida por la empresa, Málaga también cuenta con experiencia como juez internacional en competencias cerveceras, lo que ha contribuido al desarrollo técnico y sensorial de las propuestas de la marca.

Durante el festival, el representante peruano liderará dos actividades especializadas, orientadas a difundir el trabajo con barricas y fermentaciones mixtas, técnicas que caracterizan el perfil distintivo de la cervecería.

Producción basada en envejecimiento en barrica

Desde 2019, 7 Vidas desarrolla un programa de envejecimiento en barricas de bourbon y vino, con miles de litros en proceso y decenas de barriles activos, lo que permite generar perfiles complejos y evolutivos en sus cervezas.

Este método, que requiere largos periodos de maduración y control técnico, ha sido una de las bases para el reconocimiento internacional obtenido por la marca en distintas competencias, incluyendo premios en la World Beer Cup.

En el festival se presentará una selección de siete cervezas premiadas, que representan distintas técnicas y estilos dentro del portafolio de la empresa.

Siete cervezas representarán a Perú en Barcelona

La propuesta que 7 Vidas llevará al Barcelona Beer Festival 2026 incluye: