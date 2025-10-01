El cheesecake es un clásico de la repostería, pero la propuesta de Essen lo lleva a otro nivel con su cheesecake invertida, un postre que sorprende por su presentación y sabor. Con una base de galletas y un relleno cremoso con corazón de mermelada de frutos rojos, esta receta es ideal para lucirte en cualquier ocasión especial.
Ingredientes para la base:
- 400 g de galletitas de vainilla
- 200 g de manteca
Ingredientes para el relleno de queso:
- 560 g de queso crema
- 200 g de crema de leche
- 150 g de azúcar
- 25 g de harina 0000
- ½ limón (jugo)
- Esencia de vainilla (a gusto)
- 3 huevos
- 1 cda. de almidón
Relleno extra:
- 200 g de mermelada de frutos rojos
Preparación paso a paso:
- Base crujiente: Procesar las galletitas de vainilla con la manteca derretida. Forrar un molde tipo savarín, presionando bien para formar la base.
- Relleno cremoso: En un bol, mezclar el queso crema, azúcar, esencia de vainilla, huevos, crema de leche, harina y almidón hasta lograr una textura homogénea.
- Armado: Colocar la mitad de la mezcla sobre la base de galletas, agregar la mermelada de frutos rojos al centro y cubrir con el resto del relleno de queso.
- Cocción: Hornear a fuego medio (180 °C) durante 35 minutos. Enfriar completamente antes de desmoldar.
Este cheesecake invertido de Essen ofrece un contraste irresistible entre su base crocante, el relleno cremoso y el toque dulce-ácido de los frutos rojos, convirtiéndose en una opción elegante y sencilla para tus sobremesas.