Este postre combina una base crujiente con un relleno suave y un corazón de frutos rojos. La receta es perfecta para preparar en casa y sorprender a todos.
El cheesecake es un clásico de la repostería, pero la propuesta de Essen lo lleva a otro nivel con su cheesecake invertida, un postre que sorprende por su presentación y sabor. Con una base de galletas y un relleno cremoso con corazón de mermelada de frutos rojos, esta receta es ideal para lucirte en cualquier ocasión especial.

Ingredientes para la base:

  • 400 g de galletitas de vainilla
  • 200 g de manteca

Ingredientes para el relleno de queso:

  • 560 g de queso crema
  • 200 g de crema de leche
  • 150 g de azúcar
  • 25 g de harina 0000
  • ½ limón (jugo)
  • Esencia de vainilla (a gusto)
  • 3 huevos
  • 1 cda. de almidón

Relleno extra:

  • 200 g de mermelada de frutos rojos

Preparación paso a paso:

  1. Base crujiente: Procesar las galletitas de vainilla con la manteca derretida. Forrar un molde tipo savarín, presionando bien para formar la base.
  2. Relleno cremoso: En un bol, mezclar el queso crema, azúcar, esencia de vainilla, huevos, crema de leche, harina y almidón hasta lograr una textura homogénea.
  3. Armado: Colocar la mitad de la mezcla sobre la base de galletas, agregar la mermelada de frutos rojos al centro y cubrir con el resto del relleno de queso.
  4. Cocción: Hornear a fuego medio (180 °C) durante 35 minutos. Enfriar completamente antes de desmoldar.

Este cheesecake invertido de Essen ofrece un contraste irresistible entre su base crocante, el relleno cremoso y el toque dulce-ácido de los frutos rojos, convirtiéndose en una opción elegante y sencilla para tus sobremesas.

