El cheesecake es un clásico de la repostería, pero la propuesta de Essen lo lleva a otro nivel con su cheesecake invertida, un postre que sorprende por su presentación y sabor. Con una base de galletas y un relleno cremoso con corazón de mermelada de frutos rojos, esta receta es ideal para lucirte en cualquier ocasión especial.

Ingredientes para la base:

400 g de galletitas de vainilla

200 g de manteca

Ingredientes para el relleno de queso:

560 g de queso crema

200 g de crema de leche

150 g de azúcar

25 g de harina 0000

½ limón (jugo)

Esencia de vainilla (a gusto)

3 huevos

1 cda. de almidón

Relleno extra:

200 g de mermelada de frutos rojos

Preparación paso a paso:

Base crujiente: Procesar las galletitas de vainilla con la manteca derretida. Forrar un molde tipo savarín, presionando bien para formar la base. Relleno cremoso: En un bol, mezclar el queso crema, azúcar, esencia de vainilla, huevos, crema de leche, harina y almidón hasta lograr una textura homogénea. Armado: Colocar la mitad de la mezcla sobre la base de galletas, agregar la mermelada de frutos rojos al centro y cubrir con el resto del relleno de queso. Cocción: Hornear a fuego medio (180 °C) durante 35 minutos. Enfriar completamente antes de desmoldar.

Este cheesecake invertido de Essen ofrece un contraste irresistible entre su base crocante, el relleno cremoso y el toque dulce-ácido de los frutos rojos, convirtiéndose en una opción elegante y sencilla para tus sobremesas.