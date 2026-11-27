La reciente ganadora a la Mejor Cafetería de Especialidad en los Premios Somos 2026, D´Sala Caffe, es el proyecto de Alessandra Sala que lleva doce años trabajando para brindar a sus visitantes el mejor café peruano posible. Ale, como la conocemos muchos, acepta este reconocimiento no sólo como un premio, sino como el fruto del trabajo de todo un equipo, que los ha llevado también a ocupar el puesto 35 de la lista South America ‘s 100 Best Coffee Shops 2026.

Pero no son las únicas novedades que nos trae D´Sala. En el segundo piso de la tostaduría, han instaurado una pequeña y acogedora sala de cata, donde los visitantes podrán disfrutar cinco bebidas y cuatro bocados que recorren el café desde la cáscara hasta la coctelería, con productores de Cusco, Amazonas, Pasco y Cajamarca como protagonistas.

El viaje de Ale al mundo del café comenzó de casualidad. Acompañaba a su padre a tomar espresso en la misma cafetería, a la misma hora y con el mismo grupo de amigos desde muy pequeña. La vida la llevó por otros caminos y se dedicó a la fotografía. Cuando su padre enfermó de cáncer, decidió crear un espacio para compartir con más personas lo que ese café le había dado a ella. Estudió barismo en Le Cordon Bleu Lima y obtuvo certificaciones de la Specialty Coffee Association en café verde, cata, barismo y tostado.

Alessandra trabaja directamente con caficultores de todo el país. Compra café verde y estandariza el tostado para asegurar la calidad. Utiliza granos de Cajamarca, Jaén, Amazonas, Cusco y Villa Rica. Su idea ha sido siempre acercar al consumidor curioso a los orígenes, los procesos y las posibilidades del café en la mesa, desde una infusión de cáscara hasta un cóctel con cold brew.

EXPERIENCIA. Acaban de diseñar D’Sala La Experiencia, un recorrido que empieza mucho antes de la primera taza. La dinámica es sencilla y está pensada para grupos pequeños. Alessandra conduce la historia, mientras Del Carmen Valdivia prepara y sirve las bebidas. Entre taza y taza llega un bocado creado por el chef Ricardo Ehni junto al equipo de pastelería de la casa. Todo se prepara ahí mismo y todo lleva café. Cada paso viene con una ficha que explica el origen y el perfil de sabor, y con una rueda de sabores que ayuda a ponerle nombre a lo que uno siente en boca.

Empezamos con una infusión de cáscara de café Typica Natural de Juan Bautista, productor de Inkawasi, Cusco. Es frutal y dulce, con recuerdos de miel y chocolate. Hacia el tercer sorbo aparece la Curva de Café, un hojaldre crocante relleno de caramelo hecho con cáscara de café de Amazonas macerada en vinagre tinto. Es dulce y ácido a la vez, y limpia el paladar para lo que viene. Sigue la Kombucha D’Sala, con un blend de Typica, Caturra y Pache de Rodríguez de Mendoza, en Amazonas, fruto del trabajo de 33 microcaficultores. Tiene vainilla, caramelo, un toque cítrico de toronja y un fondo que recuerda a dátiles y frutos secos. La acompaña Acidez de Café: sablé, gastrique de cáscara de café y crema de limón. Luego cambiamos la temperatura con un V60 helado, y aquí está la joya del recorrido. Es un Geisha Honey de Darlyn John Sánchez Hilario, de Oxapampa, Pasco, ganador de Taza de Excelencia y tostado especialmente para esta experiencia. Melocotón, acidez brillante, cuerpo sedoso y final de vainilla. Maravilloso. A su lado llega Costra de Café, un crujiente de arroz frito cubierto con sal y azúcar de cáscara.

El Flat White Destilado fue una sorpresa. Lleva un Geisha lavado de Rolando Saldívar Moroccolla, también de Inkawasi, y leche destilada (se separa parte del suero de la leche entera para obtener una bebida más densa). Tiene caramelo, limón, manzanilla y hasta culantro, con un cuerpo muy cremoso y un final que recuerda a un flan de caramelo. Llega con Cosecha Final, un macaron con frosting keto de queso crema endulzado con alulosa, caramelo salado al centro y bordes con pan de oro. Para cerrar, un brindis. El Capitán Nocturno es la versión de D’Sala del clásico peruano, con un cold brew de Bourbon lavado de Dionicio Aguilar, productor de La Encañada, Cajamarca, filtrado en frío durante 16 horas. El vermú aporta hierba luisa y manzanilla, y el café, chocolate y especias. Tiene una textura untuosa y un final dulce.

Distinto

D’Sala La Experiencia es sin duda una propuesta distinta que vale la pena visitar. Aquí no hay una cata convencional ni un cupping (el método clásico de cata). Hay un recorrido donde el grano cambia de temperatura, de técnica y de compañía, la cáscara deja de ser residuo y cada taza lleva el nombre de quien la cultivó.