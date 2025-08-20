El café peruano tiene en Clamore Café un espacio dedicado al disfrute y al aprendizaje. Esta cafetería, avalada por la Escuela Peruana del Café (EPC), cuenta con un equipo de baristas y personal de atención egresados de dicha institución, garantizando calidad en cada preparación.

El segundo local de Clamore Café, inaugurado hace dos años en Jesús María (Av. Arnaldo Márquez 1575), ofrece tres pisos de atención, una amplia barra con espressos, capuchinos, lattes, coctelería con café y la imponente torre de Cold Brew. Allí se pueden degustar más de 15 variedades de café de procesos lavados, honey y natural, provenientes de regiones como Cusco, Puno, Cajamarca, Amazonas y Junín.

La experiencia se complementa con métodos alternativos como prensa francesa, sifón japonés, V60, Chemex, Kalita y cold brew, presentados a través de un carrito móvil que permite al visitante observar de cerca la preparación. Además, la carta incluye desayunos, sándwiches y postres elaborados en su taller de producción del cuarto nivel.

Entre sus platos especiales destacan la empanada de colita de cuadril, el sándwich de roast beef, el de trucha ahumada y el de prosciutto, además de clásicos como el pan con chicharrón, la butifarra y el tostón de palta. En cuanto a postres, la oferta va desde el mousse de choco lúcuma y la tarta de higo hasta el brownie con helado y el cheesecake de sauco.

El primer local, en Avenida Arenales 471 (Santa Beatriz), continúa funcionando como taller y centro de entrenamiento para estudiantes, quienes pueden experimentar la atención al público y el movimiento de una cafetería real.

El emprendimiento fue impulsado por Michael Barriga, administrador de empresas y barista certificado como Q Grader por el Coffee Quality Institute, quien junto a su esposa Wendy Valverde fundó la EPC y Clamore Café. Durante la pandemia, lograron sostenerse ofreciendo cursos virtuales y vendiendo café envasado de su propia marca.

Para más información, los interesados pueden seguir sus redes sociales en Facebook e Instagram @ClamoreCafé, o comunicarse al 941 481 939.