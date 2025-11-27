En un contexto donde la rutina diaria lleva a muchas personas a comer fuera o recurrir a opciones rápidas, retomar el hábito de cocinar y comer en casa se ha convertido en una práctica con amplios beneficios para la salud física, emocional y económica.

Especialistas en nutrición coinciden en que preparar los alimentos en casa permite controlar mejor los ingredientes, reducir grasas, sodio y azúcares, e incrementar el consumo de frutas, verduras y proteínas saludables.

Más conciencia sobre lo que comemos

“Cuando cocinamos en casa, somos más conscientes de lo que comemos y de cómo lo preparamos. Eso nos ayuda a tener una alimentación más equilibrada y natural”, explica Nicole Zapata, jefa de Venta País de Essen Perú, marca especializada en ollas y utensilios de cocina.

Cocinar en familia fortalece vínculos

La especialista también destaca que incluir a todos los miembros del hogar en la preparación de las comidas fomenta la comunicación, la creatividad y el trabajo en equipo.

“Cada receta puede convertirse en una experiencia compartida que refuerza los lazos afectivos y enseña a los más pequeños el valor de una alimentación consciente”, señala Zapata.

Consejos prácticos para cocinar en casa

Para quienes desean fortalecer este hábito y mantener un estilo de vida saludable y sostenible, estos son algunos pasos clave:

Elige una olla con buena tapa: Una tapa hermética conserva minerales y nutrientes, disminuye el consumo de gas y permite aprovechar mejor el tiempo.

Una tapa hermética conserva minerales y nutrientes, disminuye el consumo de gas y permite aprovechar mejor el tiempo. Prefiere ollas antiadherentes de calidad: Optar por utensilios libres de PFOA evita la liberación de sustancias tóxicas al exponerse a altas temperaturas.

Optar por utensilios evita la liberación de sustancias tóxicas al exponerse a altas temperaturas. Cocina a fuego adecuado: Mantener una potencia media ayuda a preservar nutrientes, reduce el gasto energético y favorece el cuidado del ambiente.

Mantener una potencia media ayuda a preservar nutrientes, reduce el gasto energético y favorece el cuidado del ambiente. Cuida tus hornillas: La limpieza frecuente evita obstrucciones y asegura una cocción uniforme y eficiente.

Una oportunidad para reconectar

Cocinar en casa no solo impacta positivamente en la nutrición y el presupuesto familiar; también es una forma de reconectar con lo esencial: el bienestar, el amor y el tiempo compartido. Esta práctica busca recuperar momentos cotidianos que fortalecen la vida en familia.

Más información en: https://www.essen.com.pe/