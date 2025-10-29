Octubre se despide con una doble celebración muy peruana: el Halloween y el Día de la Canción Criolla. Este año, la propuesta llega en forma de cócteles que mezclan la tradición con la innovación, los sabores de temporada con la frescura de la coctelería contemporánea.

Los embajadores de marca Karen Álvarez Seijas y Benjamín Mejía presentan cinco recetas que combinan ingredientes locales como la algarrobina, chicha morada y lúcuma, con el perfil aromático del ron Flor de Caña, reconocido mundialmente por su compromiso con la sostenibilidad y la calidad artesanal.

Cinco cócteles con sello peruano

1. Hechizo Tropical

Un brindis entre lo exótico y lo otoñal: la piña y la calabaza especiada se funden con el ron añejo, evocando un Halloween tropical y sofisticado. Tips: batir todos los ingredientes con hielo y decorar con hierbabuena fresca.

2. Al Son del Algarrobo

La algarrobina y el licor de café rinden homenaje a la tradición criolla y a la bohemia limeña. Su textura se logra con clara de huevo y un toque de jarabe de chancaca. Decoración: granos de café o una pizca de canela.

3. Serenata Limeña

Inspirado en las jaranas del 31, este cóctel une chicha morada, vermouth peruano y un toque de vainilla natural. Un equilibrio entre arte criollo y coctelería moderna. Presentación: servir en copa helada con una cereza.

4. Daiquiri de Lúcuma

El clásico daiquiri con un giro peruano: pulpa de lúcuma, limón y jarabe de goma crean un cóctel cremoso y aromático, perfecto para los amantes de los sabores andinos.

5. Cacao Flor Fashioned

Un homenaje al cacao peruano. El ron añejo se combina con jarabe de cacao artesanal y bitters de naranja para un cierre elegante y profundo. Sugerencia: acompañar con un bite de chocolate al 70%.

Una experiencia inmersiva en Miraflores

Quienes quieran vivir la coctelería de cerca pueden visitar la Flor de Caña Experiencia, en Av. Santa Cruz 365, Miraflores, donde se ofrece un recorrido sensorial sobre la historia y elaboración del ron.

Durante octubre, el espacio ofrece 25% de descuento en el tour Maestro Ronero todos los martes, además de promociones en botellas y productos exclusivos. Reservas disponibles en www.flordecanaexperiencia.com o vía WhatsApp al +51 908 894 806.

Un ron con historia y sostenibilidad

Flor de Caña, con 135 años de tradición familiar, es el primer ron del mundo certificado Carbono Neutral y Fair Trade. Se destila con energía 100% renovable y se añeja naturalmente a los pies de un volcán activo, sin azúcar ni aditivos artificiales. La marca ha sido reconocida como “Mejor Destilería Sostenible de Ron” (EE.UU.) y “Productor Sostenible de Destilados” (Francia).

