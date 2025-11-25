El restaurante Como Agua para Chocolate, ubicado en el distrito de San Isidro, cumple 25 años de trayectoria en noviembre. Para celebrarlo, ofrecerá promociones durante toda la semana y un evento especial este sábado 29 de noviembre, con bebidas de bienvenida, antojitos y música en vivo para sus clientes.

La cocinera mexicana Alejandra Peralta, fundadora del establecimiento, explica que el nombre surge por su vínculo con la novela Como agua para chocolate, de Laura Esquivel. Siente afinidad con su protagonista, Tita, quien —al igual que ella— proviene de una familia de tradiciones culinarias y nació el mismo día que la autora describe en la obra.

Una historia que empezó en El Olivar en el año 2000

Peralta llegó a Lima en 1999 y apostó por introducir la cocina tradicional mexicana en el corazón verde de San Isidro. La casona, ubicada en Pancho Fierro 108, abrió sus puertas el 28 de noviembre del 2000, convirtiéndose en un referente para los amantes de la gastronomía mexicana.

“Por mis venas no corre sangre sino guacamole”, comenta Peralta al recordar sus raíces en Veracruz, Oaxaca y Puebla.

En Lima conoció también a su esposo, Onno Van Sprang, un holandés dedicado durante 15 años al comercio de frutas y verduras en Europa. “Decidió quedarse aquí para formar una familia, un negocio, tener hijas y ahora una nieta”, relata la fundadora entre risas.

Platos emblemáticos y cultura culinaria

El restaurante cuenta con una selección de 25 platos icónicos que reflejan el ADN de la cocina mexicana. Entre ellos destacan:

Mole poblano , preparado con siete tipos de ají seco y chocolate.

, preparado con siete tipos de ají seco y chocolate. Pescado a la veracruzana , receta tradicional con influencia española, vino blanco y aceitunas.

, receta tradicional con influencia española, vino blanco y aceitunas. Chilaquiles , elaborados con tortillas de maíz en salsa de tomate verde.

, elaborados con tortillas de maíz en salsa de tomate verde. Quesabirrias , con carne mechada y queso.

, con carne mechada y queso. Tacos clásicos como al pastor, arrachera con queso y cochinita pibil.

El rooftop, inspirado en las raíces holandesas de Van Sprang, ofrece coctelería internacional, desde Margaritas hasta mezcalitas, palomas, micheladas y cervezas.

Promociones por aniversario y evento central

Durante la semana del aniversario, el restaurante tendrá promociones diarias:

Lunes: noche de burritos (el segundo a mitad de precio).

noche de burritos (el segundo a mitad de precio). Martes: noche de tacos a S/ 25.

noche de tacos a S/ 25. Miércoles: recetas clásicas (segundo plato a mitad de precio).

recetas clásicas (segundo plato a mitad de precio). Jueves: noche de quesadillas por S/ 25.

noche de quesadillas por S/ 25. Viernes: noche de nachos (el segundo a mitad de precio).

noche de nachos (el segundo a mitad de precio). Sábado 29: celebración central con música, antojitos y bebidas de bienvenida. Ingreso con reservación y cupos limitados.

Dirección y redes sociales

Como Agua para Chocolate atiende en Pancho Fierro 108, San Isidro.

Más información y reservas en su Instagram: @comoaguaparachocolateperu.

Datos clave