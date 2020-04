Hay quienes no tienen grandes habilidades para la gastronomía y otro grupo que, por distraídos, termina realizando destrozos en la cocina. Preparar arroz es una de las tareas más sencillas, para muchos, pero que necesita de ciertos tips para lograrlo, como no descuidar la preparación hasta llegar al punto de que se queme. Esto también sucede cuando se realiza el aderezo para un guiso o cuando se fríe. Si este es tu caso y no solo tu comida agarró mal sabor, sino que tu olla terminó dañada, esta información es para ti y para que la pongas en práctica.

Un minuto de distracción con el celular o la televisión puede ser fatal y quitar los alimentos quedamos del fondo de la olla resulta tarea muy complicada. ¿Se podrá salvar? ¿Tendré que tirarla a la basura? ¿Mejor voy pensando en comprar una nueva? Es aquí donde los trucos caseros o los típicos ‘consejos de la abuela’ se convierten en la gran salvación para muchas personas en Estados Unidos , México y otra parte del mundo.

En esta nota te dejamos algunos tips para que limpiar una olla quemada por dentro, luego de preparar arroz o un guiso, no se vuelva un dolor de cabeza y no tengas que desechar esa pieza de tu menaje. Lo mejor es que la solución está presente en diversos productos que tenemos en casa.

Los expertos recomiendan usar lejía, bicarbonato de sodio, vinagre blanco o sal para limpiar la olla quemada y recuperarla.

Si el fuego alto quemó tu olla, hay diversos trucos que en pocos minutos harán que reluzca como la primera vez que la viste. (Foto: Pixabay)

¿Cómo limpiarla?

CON SAL

Lo primero que hay que hacer es quitar los restos de comida adherida al fondo de la olla. Desde ‘OK Diario’ aconsejan cubrir con agua caliente la parte quemada y echar 2 cucharadas de sal. Luego dejar reposar durante 15 a 20 minutos, retirar el agua y frotar con un cepillo o esponja de cocina. Si aún quedan rastros, volver a repetir la operación.

CON VINAGRE BLANCO

Esta es la mejor alternativa si la olla es de acero inoxidable. Empezar cubriendo el fondo con vinagre y poner la olla a hervir durante cinco minutos. Dejar que el líquido y la olla se enfríen. Luego frotar la comida adherida con una esponja o cepillo suave.

CON BICARBONATO DE SODIO

Este ingrediente presenta en muchas alacenas de las casas sirve para eliminar manchas muy adheridas. Hay que espolvorear con bicarbonato todo el fondo de la olla, cubrir con agua y llevar a fuego bajo hasta que hierva por 5 minutos para luego escurrir. Frotar el fondo con un cepillo y listo.

Si las paredes de la olla también están quemadas, llenar la olla de agua y agregar ½ taza de bicarbonato. Luego, proceder de la misma manera.

CON LEJÍA

Otro truco casero que nunca falla es colocar agua bien caliente en la olla y un chorro de lejía. Eso sí, hay que usar guantes de látex para proteger las manos. Llevar el recipiente a fuego bajo hasta que hierva el líquido, cuidando de no respirar el vapor que sale de la olla. Luego retirar del fuego y dejar enfriar antes de frotar la parte quemada con una esponja de nailon.

CON VINAGRE Y BICARBONATO

Si al probar con los ingredientes por separado no pudiste recuperar la olla, es momento de mezclar varios de ellos. Lo que necesitas es 1 taza de vinagre, 2 cucharadas de bicarbonato de sodio, 1 taza de agua y una esponja.

Lo primero es llenar el recipiente quemado con agua hasta que el fondo esté cubierto y agregar el vinagre. Luego poner al fuego hasta que hierva y retirarla. Es aquí donde se agrega el bicarbonato de sodio y se deja burbujear. Lavar el recipiente y frotar los trozos quemados con la ayuda de la esponja.

Si permanecen manchas lo ideal es armar una pasta de bicarbonato de sodio y un par de gotas de agua. Cubrir las zonas quemadas con el preparado por algunos minutos y luego limpiar. Debe salir fácilmente.

