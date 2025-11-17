El bartender peruano Joel Chirinos, creador de Limaq Bar y tres veces ganador del World Class Perú, presentó una serie de consejos para preparar cócteles en casa, iniciando con una versión de mojito de maracuyá pensada para quienes buscan recetas sencillas y técnicas básicas para mejorar resultados.

El especialista señala que la clave para lograr un cóctel equilibrado está en la textura, la temperatura y el manejo adecuado del hielo durante la mezcla.

Ingredientes y recomendaciones de preparación

Para este mojito de maracuyá, Chirinos propone la siguiente base:

45 ml de ron

45 ml de cordial de maracuyá (jugo colado, azúcar y canela de Saigón)

Hielos en esfera y mini cubos

Hojas de hierbabuena

El bartender sugiere usar un shaker para integrar los ingredientes. Añade que las esferas de hielo, como las que obtiene de su refrigeradora LG InstaView™ GM89SXD, ayudan a conservar la temperatura y evitar que el hielo se rompa durante el agitado. Tras mezclar con movimientos firmes, la preparación debe quedar uniforme y con un balance estable entre acidez y dulzor.

Cómo servir el cóctel para mantener temperatura y textura

Chirinos recomienda refrigerar previamente el vaso o copa que se utilizará, ya que esto ayuda a prolongar la temperatura ideal de la bebida.

Luego, se colocan mini cubos de hielo, también preparados con la LG InstaView™, y se vierte la mezcla colada del shaker. Para finalizar, se añade un pequeño chorro de agua gasificada y se decora con hojas de hierbabuena.

Dónde encontrar la receta completa

La receta detallada y el video paso a paso están disponibles en la cuenta de Instagram @lg_peru, donde el bartender comparte esta y otras preparaciones orientadas a público aficionado a la coctelería casera.