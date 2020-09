El huevo es uno de los alimentos más disfrutados a la hora del desayuno. Un nuevo frito, revuelto, hecho tortilla o escalfado es el gran acompañante de una porción de pan y café recién pasado; sin embargo, ya sea por el trabajo o diversas obligaciones, muchas veces se preparan, pasan los minutos y cuando se quieren comer, ya están fríos, ¿qué hacer?. Es aquí donde los trucos de cocina aparecen para solucionar el problema.

Otra situación es cuando preparamos comida por adelantado y procedemos a refrigerarla para ser consumida otro día o tras varias horas. Es aquí donde resulta vital seguir las pautas sanitarias para evitar un dolor de estómago u otros problemas de salud.

El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del USDA (FSIS) señala que los huevos deben cocinarse bien y ya sean escalfados, huevos duros, revueltos, fritos u horneados, se debe asegurar que las yemas estén firmes. Los huevos revueltos no deben estar líquidos.

Si se quieren guardar para después, la preparación debe ponerse en recipientes poco profundos para que se enfríen rápidamente y refrigerarse de inmediato. Según detalla La Opinión, se deben consumir en un plazo no mayor de tres o cuatro días. Los huevos duros, ya sea pelados o con cáscara, pueden guardarse y consumirse en un periodo de una semana.

Para asegurar un correcto proceso de conservación deben ir a la nevera en envases herméticos o recipientes sellados para alejar las bacterias, guardar la humedad natural de la comida y evitar que las sobras recojan los olores de otros alimentos.

Otro punto a tener en cuenta es el clima. Nunca dejes los huevos cocidos o platos con huevos fuera del refrigerador durante más de 2 horas o más de 1 hora cuando las temperaturas están por encima de 32° C. Esto ocasionará que se malogren y no puedan ser consumidos.

Cómo recalentar los huevos antes de comerlos:

Huevos revueltos

Una vez sacados de la refrigeradora o tras enfriarse con el paso de los minutos tras su preparación, se pueden calentar de dos maneras: en la estufa o microondas.

La primera opción suele dar mejores resultados. Se recomienda calentar un poco de aceite o mantequilla en un sartén y agregar los huevos teniendo el fuego medio-bajo. Cubrir para que los huevos se calienten por completo sin secarse durante 5 minutos aproximadamente. Retirar la tapa, revolver y dejar hasta alcanzar la temperatura deseada.

Si eliges el microondas debes colocar los huevos en un recipiente apto para este electrodoméstico y que tenga un poco de profundidad. Cubrir el recipiente con papel film o una tapa sin apretar, calentar durante 20 segundos y luego revolver con un tenedor. Desechar el líquido que se haya acumulado en el fondo y repetir ciclos de 20 segundos hasta que los huevos estén bien calientes o al gusto del consumidor.

Huevos duros

La mejor manera de recalentar huevos duros es con agua hirviendo. Coloca el alimento en un recipiente resistente al calor y vierte agua hirviendo sobre el huevo hasta que esté completamente sumergido. Cúbrelo con una toalla de papel y déjalo reposar durante 10 minutos.

Huevos fritos

Al igual que los huevos revueltos también se pueden calentar en microondas o estufa. Para el primero debes colocar el huevo en un plato apto para el electrodoméstio y cubrir con una toalla de papel húmeda. Esta ayuda a retener la humedad y así el huevo no se ponga gomoso. Calentar por periodos de 30 segundos hasta que tenga la temperatura deseada.

Si la yema es líquida, deja reposar el huevo durante 30-60 segundos después de calentarlo para cuidar que la yema no explote.

Si optas por la estufa, calienta un poco de aceite o mantequilla a fuego medio en un sartén y poner el alimento. Deja que se caliente entre 2 a 5 minutos. Se puede tapar el sartén durante 1 o 2 minutos para que también la superficie tenga una buena temperatura.

Huevos escalfados

La mejor forma de calentarlos es en la estufa. Pon abundante agua en una olla y cuando esté caliente agrega el huevo o los huevos y deja a fuego lento durante 1-2 minutos.

Trucos de cocina que te ayudarán a ahorrar

Muchas veces ahorrar es mucho más fácil de lo que creemos. La clave es comprar bien y barato, planificar lo que se hará en la cocina y no desechar nada. Recurrir a alimentos económicos y sanos como las verduras y preparar en cantidad, siempre pensando en nuestro presupuesto de guerra.

Evita las verduras ya cortadas

Ser un poco perezoso en la cocina suele salir caro, así que a la hora de ahorrar lo primero es tener un cuchillo y demostrarte a ti mismo que eres capaz de cortar esa cebolla o zanahoria. No te harás millonario, pero si practicas mucho eso del corte puede que te ahorres algunos centavos para un gustito.

Nada de desechar verduras y frutas: cremas y batidos

Aquí no se desperdicia nada, como diría la abuela, y más si queremos ahorrar. Las frutas y verduras que estén un poco marchitas pueden tener una segunda vida en forma de sustanciosas cremas y refrescantes batidos. ¿Un plátano mustio? A la batidora con un yogur y tenemos un delicioso batido.

Haz caldos

No sólo como ingrediente para otras preparaciones, sino para improvisar una sopa salvadora. Comprarlo hecho no siempre es buena idea. Pon un día la olla y preparar unos litros de caldo para, de paso, aprovechar algunas de esas verduras que ya no están para aguantar más tiempo.

El truco para saber si un huevo está en buen estado

Llena un vaso o una taza con agua fría e introduce el huevo con cuidado. Si este se hunde hasta el fondo y se pone horizontal, significa que todavía está muy fresco. Si se inclina ligeramente hacia arriba, tiene aproximadamente una semana de vida. Pero, si el huevo se queda flotando y se balancea a lo largo de la superficie, es mejor desecharlo.

Todos los huevos tienen una pequeña bolsa de aire entre la cáscara y la membrana interna delgada. Con el transcurso de los días, la bolsa de aire crece y cuanto más flote en el agua, se relaciona con la edad del huevo. Es decir, que los huevos más viejos tienen las bolsas de aire más grandes, y flotan.

Otros trucos

Otro truco para saber si el huevo está en buen estado es tomarlo con la mano y agitarlo. Si el interior se mueve y se oye el contenido significa que no está fresco. En los huevos frescos la capa transparente se mantiene firme y amortigua la yema de manera que parece sólido, por lo tanto, al moverlo no se escucha ningún sonido.

A diferencia de los dos trucos anteriores, en este deberás romper el huevo. Una vez roto, colócalo sobre una superficie plana. Si la yema se mantiene en el centro y queda compacta, significa que está fresco, en cambio si se desvía hacia los lados de la clara, es mejor que lo tires.

VIDEO RECOMENDADO

¿Cómo hacer unos huevos estrellados perfectos y sin aceite?

¿Cómo hacer unos huevos estrellados perfectos y sin aceite?: conoce el truco de la preparación

MÁS TRUCOS DE COCINA