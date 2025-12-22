En la mesa navideña, el pavo es el protagonista indiscutible. Sin embargo, los acompañamientos cumplen un rol clave para equilibrar sabores y elevar la experiencia gastronómica. Para esta Navidad, el chef Rafael Piqueras, embajador gastronómico de Electrolux, recomienda innovar y dejar de lado el tradicional arroz árabe.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, para las celebraciones de Navidad y Año Nuevo 2026 se estima una oferta superior a los dos millones de pavos en el mercado nacional, lo que convierte a esta proteína en el eje de la cena familiar.

Arroz navideño con chicha morada

Una de las propuestas centrales es un arroz navideño preparado con chicha morada, frutos secos y piña, que aporta notas dulces y aromáticas sin opacar el sabor del pavo.

Según Piqueras, “una buena guarnición debe despertar el apetito desde el primer bocado. El arroz aporta cuerpo y aroma, mientras que los ingredientes dulces generan contraste y equilibrio”.

Ensaladas gourmet para balancear la cena

El chef también plantea dos opciones de ensaladas navideñas. La primera combina espinaca, arúgula, peras caramelizadas, pecanas y queso azul, acompañadas de una vinagreta de miel y mostaza. La segunda incluye lechuga, apio, frutas, jamón ahumado y una vinagreta a base de yogurt griego.

Estas alternativas buscan sumar frescura, acidez y texturas crocantes a la mesa, elementos clave para balancear platos más contundentes como el pavo horneado.

Acompañamientos que transforman la experiencia

“No hay que concentrar todos los esfuerzos solo en el pavo”, señala Piqueras. Para el especialista, las guarniciones son aliadas esenciales para convertir la cena navideña en una experiencia completa, con identidad peruana y un enfoque más saludable.