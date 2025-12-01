Con la llegada del verano, las bebidas refrescantes cobran protagonismo, y el Gin Tonic se mantiene entre los cócteles preferidos por su sencillez y versatilidad. En una nueva entrega dedicada a recetas de coctelería fáciles de preparar en casa, el bartender Joel Chirinos comparte sus mejores consejos para obtener un resultado profesional.

El especialista explica que la calidad de los ingredientes y, especialmente, la del hielo, es determinante para conservar el aroma, el sabor y la temperatura del cóctel.

El secreto del bartender: hielo premium para conservar el sabor

Chirinos recomienda usar hielos de alta calidad, que se derriten lentamente y permiten mantener la bebida fría sin diluirla en exceso. Entre sus preferencias están las esferas de hielo (craft ice), ideales para tragos largos y refrescantes.

En equipos que permiten producir distintos tipos de hielo —como esferas, cubos, mini cubos o triturado— es posible elegir el formato adecuado para cada preparación y asegurar una presentación impecable.

Receta clásica y versión peruana del Gin Tonic

Para quienes buscan una experiencia tradicional, el experto propone la receta clásica:

50 ml de gin

150 ml de agua tónica

Gajos de naranja

Para una alternativa innovadora, sugiere una versión peruana con reducción de maíz morado, que aporta color, dulzor natural y un giro único al cóctel. En ambos casos, el uso de insumos frescos es esencial para mantener los sabores equilibrados.

Tecnologías de purificación de aire y conservación interna en refrigeradoras modernas ayudan a mantener frutas cítricas, hierbas y mezclas caseras libres de olores y en óptimas condiciones para la coctelería.

Un cóctel versátil para disfrutar en cualquier ocasión

Con estos consejos, preparar un Gin Tonic perfecto es cada vez más sencillo. Ya sea al optar por la receta clásica o por una versión peruana con reducción de maíz morado, la clave está en utilizar buenos ingredientes y hielo de calidad para asegurar un cóctel refrescante y equilibrado.