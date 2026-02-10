El café comienza a ocupar un lugar cada vez más visible en la vida cultural de Cusco. En ese contexto, los días 26 y 27 de febrero, la ciudad será sede de una nueva edición de Cusco Coffee Competitions (CCC), un evento que apuesta por la formación, la competencia y el fortalecimiento de la comunidad cafetera local.

La edición 2026 marcará un hito en la historia del certamen: además de realizarse la cuarta competencia de métodos de filtrado, se desarrollará por primera vez una competencia de barismo, ampliando la convocatoria y el alcance del evento.

Un proyecto nacido desde la necesidad local

Cusco Coffee Competitions nació en 2023 impulsado por Carolina Peralta, fundadora de Florencia y Fortunata Café, como respuesta a una necesidad concreta: crear en Cusco espacios donde quienes trabajan con café puedan aprender, entrenar y competir, sin tener que salir del país para acceder a experiencias formativas de este tipo.

Desde su origen, el evento ha buscado acompañar el crecimiento sostenido de cafeterías, baristas y personas vinculadas al café en la ciudad.

Competir también es aprender

Durante sus primeras ediciones, CCC se enfocó en competencias de métodos de filtrado, una categoría que permite resaltar los aromas y sabores del café de especialidad. Con el tiempo, el evento ha elevado sus estándares y se ha alineado con formatos internacionales como los del World Coffee Championships.

Este enfoque permite que los participantes comprendan cómo se evalúa técnicamente una taza en competencia y que el público se acerque a un universo que suele percibirse como lejano o exclusivo.

El objetivo central no es únicamente ganar, sino entender los procesos, mejorar habilidades y valorar el café como un oficio que requiere estudio, práctica y conocimiento.

Cusco, más allá del turismo

Cusco Coffee Competitions también propone una mirada distinta sobre la ciudad. Más allá de su valor histórico y turístico, Cusco es una región productora de café, con actores que trabajan desde el origen hasta la taza.

El evento conecta a productores, baristas, estudiantes y consumidores, y pone en valor toda la cadena del café, reforzando la identidad cafetera de la región.

Jurado de primer nivel

La edición 2026 contará con un jurado integrado por profesionales de amplia trayectoria en café y competencias:

Alexis Sabogal , juez internacional.

, juez internacional. Steven Martínez , especialista en evaluación sensorial y formación.

, especialista en evaluación sensorial y formación. Ángela Sara, única jueza peruana certificada por el World Coffee Championships.

Su participación aporta rigor técnico y proyección internacional al certamen.

Una comunidad que sigue creciendo

Cusco Coffee Competitions busca acercar el café al público, visibilizar el trabajo detrás de cada taza y demostrar que la competencia también puede ser una herramienta para aprender, compartir y construir comunidad.