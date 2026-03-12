La ciudad de Cusco fue escenario de la clausura del Certamen Internacional de los Andes 2026, una competencia que reunió a productores profesionales y amateurs de toda Latinoamérica para evaluar bebidas fermentadas y destiladas bajo estándares técnicos internacionales.

El evento, organizado por la ACECAS, consolidó a la ciudad imperial como un referente regional en el análisis sensorial y la innovación en la industria de bebidas.

La dirección general del certamen estuvo a cargo del ingeniero Manuel Cortez, mientras que la dirección de cata fue liderada por el experto Mohammed Reza.

Durante el encuentro se evaluaron diversas categorías de bebidas, entre ellas cervezas, vinos, destilados, licores, hidromieles, sidras, kombuchas y chichas, en una competencia caracterizada por su alto rigor técnico.

Panel internacional de jueces especializados

El certamen contó con la participación de más de 40 jueces provenientes de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.

Entre los especialistas invitados destacaron:

Peter Bouckaert , maestro cervecero belga y pionero en fermentaciones mixtas.

, maestro cervecero belga y pionero en fermentaciones mixtas. Dick Cantwell , cofundador de Elysian Brewing y referente de la cerveza artesanal.

, cofundador de Elysian Brewing y referente de la cerveza artesanal. Pete Slosberg , miembro del American Craft Beer Hall of Fame.

, miembro del American Craft Beer Hall of Fame. Tibor Kantor, especialista europeo en bebidas fermentadas y espirituosas.

El panel se completó con expertos internacionales con amplia trayectoria en competencias y evaluación técnica de bebidas.

Evaluación basada en estándares científicos

Los resultados del certamen se sustentaron en un sistema metodológico basado en el Análisis Descriptivo Cuantitativo (QDA) y alineado con la normativa internacional International Organization for Standardization bajo la norma ISO 11035.

El sistema incluyó evaluación por consenso con control de dispersión estadística, lo que permitió asegurar la confiabilidad de las calificaciones.

Según los organizadores, el uso de software especializado de cata permitió ofrecer a los productores un análisis técnico detallado de sus bebidas, identificando atributos sensoriales y oportunidades de mejora.

Catas realizadas en un escenario histórico

Las sesiones de cata se desarrollaron entre el 24 y el 28 de febrero en el Hotel Hacienda Regocijo, una casona colonial considerada patrimonio histórico de la ciudad.

El inmueble fue residencia del expresidente Agustín Gamarra, primer mandatario del Perú nacido en Cusco.

En este entorno histórico, jueces de más de 10 países evaluaron las muestras presentadas en competencia.

Los ganadores del Gran Oro 2026

El máximo reconocimiento del certamen, el Gran Oro 2026, fue otorgado a bebidas de calidad excepcional provenientes de distintos países:

7 Vidas (Perú) – Red Solera Wood Aged Beer

– Red Solera Wood Aged Beer Sierra Blanca Cervecería (Colombia) – Brett Saison

– Brett Saison Ilalo & Santa Cruz Galápagos (Ecuador) – Barley Wine Barrica

– Barley Wine Barrica Ginevré (Argentina) – Amaretto pesca e albicocca y Fernet de Haedo

– Amaretto pesca e albicocca y Fernet de Haedo Arkano (Perú) – Licor de Coca añejado cinco años

– Licor de Coca añejado cinco años De Cajón (Perú) – Vodka de papas peruanas

– Vodka de papas peruanas Inti Distillery (Perú) – Eliseo Limoncello

– Eliseo Limoncello Norma Von Schwedler (Chile) – Ginger Beer

Asimismo, se otorgaron reconocimientos institucionales:

Mejor Bodega: Varela Zarranz (Uruguay)

Varela Zarranz (Uruguay) Mejor Destilería: Ginevré (Argentina)

Ginevré (Argentina) Mejor Cervecería: Cervecería del Valle Sagrado (Perú)

En total, 161 productos obtuvieron medallas de oro, plata y bronce en distintas categorías.

Entre los productores peruanos reconocidos figuran Black Whiskey, Aqará, Bodega del Morro, Sierra Andina, Vagabundos, Destilería Andina, Kakawi, Nuna y Cervecería Ucuchá, entre otros.

Proyección internacional del certamen

El director general del certamen, Manuel Cortez, destacó que el evento busca consolidar a Cusco como un referente global en evaluación sensorial.

“Cusco es hoy el epicentro donde la ciencia sensorial y la herencia latinoamericana se encuentran para elevar los estándares de nuestros productores ante el mundo”, afirmó.

Tras el cierre de esta edición, el comité organizador anunció que ya se preparan las bases para el Certamen Internacional de los Andes 2027, que pondrá especial énfasis en productos tradicionales como pisco, vinos patrimoniales y chicha.