La marca De Cajón Destilados, fundada por las hermanas Fanny Tovar Fajardo y Patricia Tovar Fajardo, busca posicionar en el mercado peruano una línea de destilados premium inspirados en la papa peruana.

Las empresarias, peruanas residentes en Estados Unidos, crearon la marca con el objetivo de integrar la identidad cultural del Perú en bebidas espirituosas de alcance global.

Actualmente, sus productos ya se comercializan en supermercados como Wong, Metro y Vega, ampliando su presencia en el mercado nacional.

Un destilado inspirado en la papa amarilla de Huánuco

El principal ingrediente de la marca es la papa amarilla Ambo, originaria de la región Huánuco, cultivada a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar.

Según Patricia Tovar Fajardo, el proyecto surgió con la idea de rendir homenaje a la papa peruana, uno de los productos más representativos de la biodiversidad del país.

El Perú cuenta con más de 2.800 variedades de papa, cultivadas por miles de familias agrícolas, y su importancia histórica se remonta al Imperio Inca, donde era un alimento básico y un recurso económico clave.

El origen del proyecto

El emprendimiento comenzó en 2016, y un año después se inició la construcción de una destilería equipada con tecnología especializada.

Tras varios años de pruebas y desarrollo del perfil del producto, el equipo logró perfeccionar la fórmula del vodka en 2021, luego de superar las dificultades generadas por la crisis global de 2020.

La producción utiliza alambiques de cobre de estándar internacional y agua purificada mediante ósmosis inversa, lo que permite obtener destilados de alta calidad.

El portafolio de De Cajón Destilados

La empresa cuenta actualmente con tres productos dentro de su portafolio:

De Cajón Vodka

Vodka premium elaborado a partir de papa peruana. Utiliza un proceso de destilación y rectificación en torres de cobre equivalente a 22 destilaciones, lo que produce un perfil suave y refinado.

Este destilado obtuvo doble medalla de oro en el San Francisco World Spirits Competition 2024.

De Cajón Gin

Gin artesanal que combina enebro con más de 20 botánicos, entre ellos cáscara de naranja, limón y anís. Su perfil presenta notas herbáceas y minerales.

Siembra Vodka

La más reciente incorporación de la marca, orientada a consumidores jóvenes. Se trata de un blend de alcohol de papa y alcohol etílico extra neutro, con notas suaves y ligeramente tostadas.

Un emprendimiento con liderazgo femenino

Las fundadoras destacan que el proyecto nació como un tributo a la cultura peruana y a la tradición agrícola del país, con el objetivo de posicionar destilados de origen peruano en el mercado internacional.

La empresa también busca impulsar una narrativa de emprendimiento liderado por mujeres, combinando innovación tecnológica con ingredientes tradicionales.