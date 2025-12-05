El Día de la Parrilla Peruana, celebrado cada primer domingo de diciembre, fue creado por el Grupo Mis Costillitas. Su chef corporativo, Mallko Victoria, explica que la iniciativa busca promover espacios de encuentro familiar alrededor de las brasas. La campaña ha sumado a otras marcas que aportan estilos propios de la costa, sierra y selva.

“Invitamos a todos a sumarse poniendo su logo dentro de nuestro diseño del Día de la Parrilla Peruana y así difundirlo, la idea es que la campaña crezca”, señaló el chef.

Mis Costillitas: activaciones y salsas peruanas

Por ser gestores de la fecha, Mis Costillitas lanzó promociones especiales en sus locales y en el patio gastronómico Plaza Mis Costillitas. Una de las marcas presentes es La Kinta de mi Barrio, que ofrece una promoción por S/ 49.90: dos anticuchos, mollejitas, pollada con papas doradas, choclito y dos chilcanos.

En su carta destacan sus salsas de inspiración peruana, como la pachamanca, anticuchera, criolla, norteña, adobada, maracuyá, aguaymanto, amaretto, miel de pisco, sauco, charapita con camu camu, fusión durazno y piña, además de sus versiones de BBQ clásica y picante.

Cuentan con locales en Surquillo, Miraflores, Punta Hermosa, Pueblo Libre, Jockey Plaza, Mall Aventura Santa Anita y Arequipa.

Pikalo: tradición desde 1997

Pikalo, creado en 1997 en Los Olivos, ofrece pollos a la leña y una amplia variedad de parrillas. Su propuesta incluye anticuchos de res, brochetas de pollo, chinchulines, mollejitas, chorizo, costillas BBQ, cerdo a la parrilla, baby beef, bife angosto, lomo fino ejecutivo, chuleta de cerdo y churrasco. Sus ofertas y pedidos pueden realizarse vía web o redes sociales.

El Fogón del Asador: parrillas con identidad peruana

El Fogón del Asador combina carnes nacionales e internacionales con preparaciones tradicionales como cuy, pachamanca, chancho a la caja china y al cilindro. Su plato emblemático, la Parrilla Mistura, reúne cortes americanos, angus argentino, pollo, anticuchos y embutidos caseros, acompañados de papas tumbay.

El restaurante opera en Magdalena y Barranco.

Marabunta: anticuchos de las tres regiones

La anticuchería Marabunta presenta su Trilogía Anticuchera, inspirada en costa, sierra y selva. La versión costeña incorpora salsa BBQ ahumada; la serrana, chimichurri y chincho con sello pachamanquero; y la selvática, cocona y ají charapita. Tienen locales en Jesús María y Chorrillos.

Mishkina: las cangas de la Amazonía

Dirigido por el chef Edgardo Rojas, Mishkina rinde homenaje a San Martín y a las brasas amazónicas. Su sección de “cangas” incluye pollo, costillas ahumadas, paiche a la parrilla, chorizo regional, cecina y plátano maduro con queso, realzados con una sarza de ají charapita. El local se ubica en Miraflores.