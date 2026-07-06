Cada tercer domingo de julio, el Perú celebra el Día del Lomo Saltado, una fecha dedicada a uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía nacional y símbolo de la fusión entre la cocina peruana y la influencia oriental.

Aunque la receta es ampliamente conocida, lograr un lomo saltado con la textura, el aroma y el sabor característicos depende de factores como la temperatura, el tiempo de cocción y el manejo adecuado de los ingredientes.

En ese contexto, Whatshome, marca especializada en artículos para el hogar y la cocina, compartió cinco recomendaciones para mejorar la preparación de este tradicional plato.

1. Secar bien la carne antes de cocinarla

Antes de colocar la carne en la sartén, se recomienda retirar el exceso de humedad con papel absorbente.

Este paso ayuda a sellar mejor la superficie, evita que la carne hierva en sus propios jugos y favorece un dorado uniforme.

2. Utilizar una sartén que alcance altas temperaturas

El salteado requiere calor intenso para sellar rápidamente la carne sin perder su jugosidad.

Por ello, se aconseja emplear una sartén que distribuya el calor de forma uniforme y permita mantener una temperatura elevada durante toda la preparación.

3. Reducir el uso de aceite con superficies antiadherentes

El uso de utensilios con tecnología antiadherente facilita la cocción de los ingredientes y ayuda a disminuir la cantidad de aceite necesaria.

Según Whatshome, este tipo de superficies también contribuye a un mejor sellado y una cocción más homogénea.

4. Respetar el orden de los ingredientes

Para conservar la textura de cada ingrediente, se recomienda comenzar con la carne, incorporar luego la cebolla y añadir el tomate al final.

Este orden evita que el tomate libere demasiada agua y permite mantener el equilibrio entre los sabores y la consistencia del plato.

5. Cocinar en pequeñas cantidades

Uno de los errores más frecuentes consiste en llenar demasiado la sartén.

Cuando esto ocurre, la temperatura disminuye y los ingredientes terminan cocinándose al vapor en lugar de saltearse.

Preparar el lomo saltado en porciones pequeñas ayuda a mantener el calor constante y favorece una mejor caramelización de la carne y las verduras.

Un plato que representa la identidad gastronómica del Perú

Además de ser una de las recetas más populares del país, el lomo saltado es considerado un símbolo de la cocina peruana por la combinación de técnicas orientales con ingredientes tradicionales.

Pequeños cambios en la técnica de preparación y el uso de utensilios adecuados pueden contribuir a obtener un plato con mejor textura, sabor y presentación, manteniendo la esencia de esta preparación que forma parte de la identidad culinaria del Perú.