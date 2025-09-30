El aroma y la tradición del café de Villa Rica llegarán a Lima para conmemorar el Día Internacional del Café con una feria sin precedentes. Del 2 al 5 de octubre, el Parque de la Exposición se convertirá en el epicentro de esta celebración, organizada por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), la Cámara de Turismo, Producción, Ecología y Cultura (CAMTUR) de Villa Rica y la Municipalidad Distrital de Villa Rica.

Durante cuatro días, más de 40 productores exhibirán lo mejor de su café de especialidad —calificado con más de 84 puntos de taza— y una variedad de productos derivados como licores, postres, artesanías y cosméticos. El evento contará también con un patio de comidas con cervezas artesanales, charcutería y platos típicos de la región.

Además del deleite gastronómico, la feria ofrecerá experiencias educativas. Los asistentes podrán aprender sobre filtrado, molienda y tueste, así como adquirir molinillos, cafeteras y filtros, incluyendo un método exclusivo desarrollado en Villa Rica. Esta edición incluirá también un torneo infantil de filtrado, programado para el sábado 4 a las 4:00 p.m., con inscripción gratuita para niños de 8 a 12 años.

Desde la MML se resaltó el compromiso con los productores. “Solo en 2025 hemos realizado más de 30 ferias agropecuarias, beneficiando a más de 720 productores y llegando a más de 157 mil vecinos. La feria de Villa Rica en Lima se ha consolidado como una de las más exitosas, atrayendo a más de 25 mil asistentes por edición”, destacó Lesdi Meneses, gerente de Desarrollo Económico.

La feria funcionará todos los días de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. en el Parque de la Exposición. Se ofrecerán más de 500 tazas de café por día y sorteos entre quienes realicen compras. Una cita imperdible para descubrir el sabor, la cultura y la pasión que envuelven al café de Villa Rica.