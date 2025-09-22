Preparar pasta artesanal en casa puede sonar como un desafío reservado a los expertos, pero con la fórmula adecuada y algunas técnicas básicas es posible conseguir resultados sorprendentes. Así lo asegura el chef Miguel Hernández, de Osteria Convivium, quien comparte diez claves para transformar harina y huevos en auténticas obras de arte gastronómicas.

Desde la elección de la harina hasta el corte de los fideos, cada paso influye en la textura, elasticidad y sabor final de la pasta fresca.

Estos son los diez secretos del chef:

La fórmula base de la masa: 100 gramos de harina por 1 huevo, ajustando según el tipo de pasta y la humedad del ambiente. El tipo de harina importa: mezclar harina sin preparar con sémola de trigo duro para aportar elasticidad. Amasado constante: trabajar la masa al menos 10 minutos hasta que esté lisa y elástica. Reposo para textura: dejar la masa cubierta durante 30 minutos para relajar almidones. Estirado con máquina o rodillo: la máquina da uniformidad, pero a mano se obtiene un grosor único. Controlar el grosor: más fino para pastas rellenas y medio para fideos largos como tagliatelle. Corte creativo: desde espaguetis hasta pappardelle o maltagliati; “la creatividad también está en el cuchillo”. Harina extra para evitar que se pegue: espolvorear ligeramente con sémola. Cocción rápida: la pasta fresca requiere solo 2 a 4 minutos en agua abundante con sal. Terminar en la sartén: integrar la pasta con la salsa para lograr el sabor perfecto.

“El verdadero sabor nace cuando la pasta se integra con la salsa en la sartén. Ese es el matrimonio perfecto”, concluye Hernández.

