En el marco del Día Nacional del Ceviche, que se celebra cada 28 de junio, el restaurante La Isla Escondida anunció la realización de su Festival de Ceviches, una propuesta gastronómica que reúne diez versiones de uno de los platos más representativos de la cocina peruana.

La iniciativa busca rendir homenaje al ceviche, declarado Patrimonio Cultural de la Nación, a través de preparaciones elaboradas con pescado fresco, mariscos seleccionados e ingredientes de calidad.

Una propuesta inspirada en los sabores del mar peruano

Con más de tres décadas de experiencia en gastronomía marina, La Isla Escondida ofrece una selección de recetas que destacan por la diversidad de insumos y combinaciones.

Entre las opciones más solicitadas figura el Cebiche Diplomático, preparado con ceviche mixto y conchas negras; el Cebiche Atrevido, que combina pescado, langostinos, pulpo, calamar, conchas de abanico, caracol y conchas negras en crema de rocoto; y el Cebiche Don Juan, elaborado con pescado, conchas negras y erizo.

Asimismo, el restaurante presenta el especial de La Isla Escondida, una propuesta que incorpora mariscos seleccionados, crema de ají amarillo y pulpa de cangrejo.

Diez opciones para celebrar el Día Nacional del Ceviche

La carta del festival también incluye otras alternativas tradicionales que resaltan la riqueza de los productos marinos peruanos.

Entre ellas destacan:

Ceviche mixto.

Ceviche de pescado del día.

Ceviche de lenguado o corvina.

Ceviche de conchas negras.

Ceviche de erizo.

Ceviche de pescado con conchas negras.

Cada preparación busca poner en valor la diversidad de sabores que han convertido al ceviche en uno de los platos más reconocidos de la gastronomía peruana a nivel internacional.

Dos locales para disfrutar del festival

La Isla Escondida reafirmó su compromiso con la promoción de la cocina marina peruana y destacó que todas las variedades de ceviche forman parte permanente de su carta.

Los comensales pueden encontrar estas propuestas en sus dos establecimientos ubicados en Surquillo y La Molina.

El horario de atención es de lunes a domingo, de 10:30 a.m. a 5:30 p.m.