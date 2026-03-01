Posiblemente perciban la columna como una crónica de viaje. Sí, comparto mi paso por Chocoa, uno de los eventos internacionales más importantes del cacao y el chocolate realizado en Amsterdam, Países Bajos. Allí coinciden productores y compradores de este fruto, que con los años ha experimentado un aumento significativo en el consumo.

Se preguntarán cuántos países producen cacao. La respuesta es alrededor de 60, básicamente, ubicados en el trópico, esparcidos en cuatro continentes, exceptuando a Europa donde están parte de sus compradores más fuertes, a lo que se suma Estados Unidos.

Chocoa intenta reunirlos a todos en el mismo lugar desde hace más de una década, porque es un mercado que genera miles de millones de dólares, donde Perú se ha posicionado con fuerza en años recientes. ¿Qué se trató ahí? En los foros lo que más se habló fue sobre precios, qué, después de una subida vertiginosa que dejó a todos con la boca abierta durante dos años entre altas y baja, finalmente, la tendencia es a la baja. Personalmente, no pensé que bajaría tanto el precio, pero la especulación tiñe al cacao. Ingenuo pensar lo contrario.

Cada continente tiene su obstáculos y problemas, por ejemplo, África está enfocada en la participación de la mujer y la erradicación de la esclavitud infantil. En el caso de América, cadmio y dado que los granos de este lado del mundo están en gran medida entre los de mayor calidad, justamente, mantener el control de eso. Entre los temas comunes: las reglas de la Unión Europea (que algún día se implementarán), las consecuencias del cambio climático y conflictos armados, al punto, que se dejó colar la necesidad de créditos para productores afectados. En muchos sentidos hay una conexión virtual entre todos los sectores, pero la comunicación cara a cara es insustituible.

Los resultados de los negocios, acuerdos, contactos, conferencias se irán viendo paulatinamente. También en este contexto se llevaron a cabo la entrega de los premios Cacaos de la Excelencia, la subasta de cacao y el Festival de Chocolate de Amsterdam.

¿Cuál fue el rol de Perú en Chocoa? Por una parte, tuvo una participación destacada en la subasta, donde una familia del Vraem logró el precio más alto ofrecido por un comprador en Arabia Saudita. Este año no tuvo stand en la feria paralela a las conferencias, y hubo una representación de productores invitada por PromPerú, quien hizo una cata privada.

Me quedo con la inquietud de los resultados de Cacao de la Excelencia, donde se otorgaron 17 medallas de oro, algunas ganadas por Ecuador, Bolivia y Brasil. Perú solo obtuvo 3 preseas de plata, lo cual, personalmente me preocupa porque conozco el potencial y calidad del grano, pero las reglas de juego son claras y tratan a todos por igual. Que este resultado impulse a mejorar y exigirnos más. Hay con qué.

Finalmente, se trata de un mercado que tiende a diversificarse, a no estancarse, con una materia prima de costo inestable a la que les le exige más. El cacao y el chocolate tienen mucho camino por recorrer.

Dato

