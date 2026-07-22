Con más de tres décadas de trayectoria en Lima, El Merlín Cabo Blanco se ha consolidado como uno de los referentes de la gastronomía norteña en la capital. Su propuesta reúne recetas tradicionales y platos de autor que buscan preservar la identidad culinaria del norte del Perú sin dejar de lado la creatividad.

Ubicado en el distrito de Lince, el restaurante ofrece una experiencia gastronómica que recorre los sabores más representativos de la costa norte, desde preparaciones emblemáticas hasta propuestas exclusivas que difícilmente se encuentran en otros establecimientos de Lima.

Una carta que rescata la esencia de la cocina norteña

La experiencia puede comenzar con un ceviche piurano, preparado con una sazón equilibrada que resalta la frescura de sus ingredientes. Entre las entradas más solicitadas también figuran las tortitas de choclo, caracterizadas por su textura crocante por fuera y suave en el interior.

Como plato de fondo, destaca el seco verde de asado de tira con pepián, una preparación que refleja la intensidad de los sabores tradicionales del norte peruano y el cuidado en cada etapa de su elaboración.

Platos de autor inspirados en el norte del Perú

Además de sus recetas tradicionales, el chef de El Merlín Cabo Blanco ha desarrollado una propuesta gastronómica con platos de autor que reinterpretan la cocina norteña.

Entre ellos sobresale Arrecife, un arroz con mariscos relleno de pulpa de cangrejo, así como Tacurabioso, Lasagna de Cabrito y Ñuro, creaciones que fusionan técnicas contemporáneas con ingredientes y sabores propios de la región.

La carta también incluye especialidades tradicionales como Cangrejo Reventado, Malarrabia, Chinguirito y Carne Aliñada, platos que forman parte del patrimonio gastronómico del norte peruano.

¿Qué pedir si visitas El Merlín Cabo Blanco por primera vez?

Para quienes llegan por primera vez, la casa recomienda probar el Arrecife, el tamal verde, el arroz con pato o la Lasagna de Cabrito, opciones que reflejan la identidad de la propuesta culinaria del restaurante.

Estas preparaciones pueden acompañarse con alguno de los cócteles de la carta, mientras que entre los favoritos de los comensales también destacan el ceviche piurano, las tortitas de choclo y el tamal verde.

Gracias a esta combinación de tradición e innovación, El Merlín Cabo Blanco se mantiene como una alternativa para quienes buscan descubrir la auténtica gastronomía norteña sin salir de Lima.