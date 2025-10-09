El tarwi, también conocido como chocho, dejará de ser solo un ingrediente tradicional para convertirse en un suplemento deportivo en polvo a partir de este grano, rico en proteínas y aminoácidos que favorecen la recuperación muscular y combaten la fatiga

El proyecto, liderado por la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) y seleccionado por Prociencia, busca lanzar Biotarwi, bebida 100% vegetal, libre de alérgenos lácteos y solventes químicos, dirigida a deportistas, veganos e intolerantes.

La innovación aplica biotecnología para potenciar los beneficios del tarwi, revaloriza un cultivo ancestral y genera ingresos en comunidades altoandinas.

“Estamos realizando su validación sensorial, bioquímica y clínica, además de medir la aceptación de los consumidores para llevarlo al mercado”, explicó Luis Olivera Montenegro, director de Ingeniería Agroindustrial de la USIL.

BENEFICIOS

Nutricionistas coinciden en que el tarwi no solo es un producto ancestral, sino también un superalimento capaz de responder a los desafíos de la nutrición moderna.

Desde ensaladas frescas hasta harinas para panes y galletas, su versatilidad abre paso a nuevas formas de consumo que combinan tradición y salud.

Además de su aporte proteico, es una fuente importante de calcio, hierro, magnesio y zinc, minerales esenciales para fortalecer huesos y prevenir la anemia.

Su alto contenido de fibra ayuda a controlar el colesterol, regular la glucosa y favorecer la digestión. Libre de gluten y bajo en grasas, se convierte en una opción ideal para dietas especiales.

Rico en proteínas, el tarwi contiene entre 40% y 50% de proteínas vegetales, más que la soya, ideal para dietas vegetarianas o veganas.

RÉCORD

Este grano andino ingresó al libro de los récords Guinness el pasado 7 de septiembre al preparar, en Trujillo, 1425.45 kilos de ensalada de tarwi.

FORMAS DE COMER O PREPARAR EL TARWI