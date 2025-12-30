El chef peruano Enrique Paredes, reconocido internacionalmente por contar con restaurantes incluidos en la Guía Michelin en Brasil y por la reciente apertura de su local AXOLAO en México, llega a Lima para presentar “La vuelta al barrio”, una experiencia culinaria de edición limitada.

El evento se realizará en Chicho Restaurante, conocido como la Casa 2.0 del chef Augusto Baldoceda, ubicado en el distrito de Miraflores.

Cocina con libertad y sabores del mundo

“La vuelta al barrio” propone una carta reducida y exclusiva de entre cuatro y seis platillos, preparados en vivo frente a los comensales en la terraza del restaurante. La propuesta gastronómica combina sabores asiáticos y brasileños, con un énfasis especial en ingredientes y técnicas del norte y la Amazonía del Perú.

La experiencia busca resaltar la cocina sin ataduras que caracteriza a Paredes, con preparaciones centradas en sabores intensos y frutos de mar, en un formato cercano y dinámico.

Trayectoria internacional del chef

Enrique Paredes es uno de los chefs peruanos con mayor proyección fuera del país. Su restaurante Amazo Peruano ha sido reconocido como mejor restaurante latinoamericano en Brasil durante tres años consecutivos y forma parte de la Guía Michelin desde 2020, consolidando su prestigio en la escena gastronómica internacional.

Este evento marca su retorno a Lima tras años de reconocimiento en el extranjero y representa una oportunidad para el público local de conocer su propuesta actualizada y personal.

Una experiencia gastronómica completa

Además de la propuesta culinaria, los asistentes podrán disfrutar de la coctelería del bar de Chicho, diseñada para complementar los sabores y texturas de los platos, ofreciendo una experiencia integral.

El formato permite a los comensales elegir cada plato de manera independiente, observando el proceso de preparación en tiempo real y manteniendo una interacción directa con la cocina.