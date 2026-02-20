La semana pasada visitamos Flor de Caña Experiencia, un novedoso espacio ubicado en la Av. Santa Cruz, donde la marca de ron nicaragüense desarrolla experiencias inmersivas y multisensoriales para sus clientes. La marca, con una participación de mercado en nuestro país del 47% en el 2025, tiene cuatro de éstos espacios en el mundo: Ciudad de México, Madrid, Lima y su país de origen, Nicaragua. Mucho más que una tienda tradicional, es un lugar ideado, de principio a fin, para que los amantes de este destilado puedan descubrir el mundo Flor de Caña a través de los sentidos.

ORÍGENES. Comenzamos la experiencia de una manera divertida e interactiva, donde nos contaron la historia y los valores de la marca. Fue en 1890 que el joven aventurero italiano Alfredo Francisco Pellas Canessa, cautivado por la fertilidad de las tierras nicaragüenses, decidió fundar la Compañía Licorera de Nicaragua en Chichigalpa, ubicada en las faldas del volcán San Cristóbal, el más alto y activo del país. Su cercanía al volcán, beneficia a la bebida, con un suelo enriquecido con minerales por las cenizas volcánicas y el agua filtrada por las rocas del volcán, lo que aporta un perfil de sabor único.

ESTILO. Flor de Caña es uno de los rones más premiados y sostenibles del mundo, con una historia ligada directamente al terruño volcánico del país. 135 años después, la marca sigue siendo pasión y visión de una familia, que lleva cinco generaciones al mando de la empresa. Esto permite que siga habiendo una supervisión directa del campo hasta la botella, manteniendo la calidad y el sabor a lo largo de estos años.

Han recibido numerosos premios alrededor del mundo, debido a la calidad de su portafolio de rones, los cuales son añejados naturalmente, sin azúcar ni ingredientes artificiales. Los productos de 12, 18 y 25 años, destacan por sus perfiles de sabor distintivos, y sus acabados suaves, mostrando en cada etapa y con cada botella, el compromiso de la marca con la excelencia. Y que se pueden probar en esta experiencia, en distintas presentaciones para apreciar su sabor y calidad.

CATA. A diferencia de otros rones, Flor de Caña se añeja de forma natural en barricas de roble blanco, ex bourbon, selladas con fibras vegetales de plátano. Lo que nos lleva a otra parte de la visita, donde uno puede entrar a uno de éstos espacios simulados, visualizar las barricas y probar el ron directo de ellas, para disfrutar su sabor.

Los visitantes pueden elegir entre una serie de experiencias, que incluyen catas con los cinco sentidos de rones más añejos y exclusivos, exquisitos maridajes con productos seleccionados, hasta divertidas clases de coctelería. Para cerrar la visita, uno puede crear su propia mezcla de ron en una botella 100% personalizada. Con esta propuesta, la marca busca extender su compromiso de llevar el rico legado familiar y sus rones a un público más amplio, logrando que más personas puedan conocer y apreciar en directo las cualidades únicas de la marca en cada una de sus presentaciones.

EXPERIENCIA. En poco tiempo, el local de la avenida Santa Cruz ha logrado llenar sus reservas para participar de estas experiencias, siendo ésta la primera ciudad en Sudamérica donde la marca abre una de estas tiendas, con experiencias de casi dos horas de duración, alrededor de este destilado. En este espacio, podrán también aprender que las botellas de la marca son hechas en Francia, los corchos se elaboran en Portugal, y que también existe una edición especial de la marca valorada en 1900 dólares aproximadamente, y que tiene una hermosa tapa hecha a mano con roca volcánica. Un ron de 30 años, elaborado en un solo barril, y para obtenerlo uno debe separarlo y esperar algunos meses hasta que la botella llegue a sus manos. Una edición limitada, que a pesar de su costo, ya ha sido adquirida por algunos visitantes. En el caso de la edición 35 años, ésta es añejada sin interrupción durante más de tres décadas, homenaje a la tradición familiar y al tiempo mismo. Se presenta en una hermosa caja de nogal hecha a medida, y la botella es un decanter de cristal inspirado en las líneas del volcán San Cristóbal. En este caso, el tapón ha sido tallado en roca de obsidiana de origen 100% natural, hecho a mano y ajustado a la medida de cada botella.

Sin duda, un espacio de aprendizaje y diversión para los amantes del ron y los destilados que recomendamos visitar. Van a pasar dos horas muy entretenidas. Es importante realizar la reserva previa.

Calidad

Flor de Caña es el primer ron a nivel mundial en recibir el certificado de Carbono Neutral y Fair Trade, ya que para su destilación se utiliza energía 100% renovable y la empresa ha plantado más de 50,000 árboles anualmente.

@flordecanaexperiencia.pe

Avenida Santa Cruz 365, Miraflores, Lima.