El Festival del Dulce y Turrón de Doña Pepa regresa a Miraflores para deleitar a vecinos y visitantes con los sabores que marcan el mes morado. La feria se llevará a cabo del 4 al 8 de octubre, de 11 a. m. a 8 p. m., en el Pasaje Porta (frente al Parque Kennedy), con la participación de más de 15 productores artesanales que presentarán tanto recetas tradicionales como innovadoras propuestas.

El turrón de Doña Pepa, símbolo de fe y tradición desde el siglo XVIII, será el gran protagonista, acompañado de versiones creativas que buscan conquistar nuevos paladares. Entre ellas destacan el turrón de maíz morado, el turrón vegano con puré de calabaza, el turrón keto sin gluten ni azúcar, el turrón de ajonjolí, el turrón de frutos secos, el turrón de cacao al 100 %, el turrón de café de Chanchamayo, el turrón andino con granos y semillas nutritivas, y hasta un turrón red velvet con miel de frutos del bosque.

La innovación también se aprecia en versiones transformadas en trufas, cheesecakes e incluso helados de turrón, todos elaborados con insumos locales y procesos artesanales.

“Contamos con una gran variedad de turrones, desde los más tradicionales hasta propuestas innovadoras como los veganos, de chocolate o cuchareables. Este año será una experiencia única para todos los que aman lo dulce y nuestra tradición”, comentó el actor Tito Vega, quien debuta como productor en esta edición del festival.

Además de los turrones, los asistentes podrán disfrutar de dulces y panes costumbristas de diversas regiones del país, haciendo del festival una experiencia gastronómica y cultural que celebra la identidad peruana.