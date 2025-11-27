El Festival del Panetón y Cacao 2025 vuelve para celebrar uno de los productos más queridos de la mesa navideña peruana: el panetón. Del 11 al 14 de diciembre, el Pasaje Porta de Miraflores se convertirá en un espacio dedicado a la creatividad panetonera, donde se presentarán versiones artesanales, saludables y tradicionales de este ícono gastronómico.

Más de 10 maestros panetoneros participarán con propuestas que resaltan la calidad del cacao peruano, insumos locales y procesos cuidadosamente desarrollados para mantener la esencia de esta preparación festiva.

Propuestas artesanales y saludables para todos los gustos

Los visitantes podrán encontrar una amplia variedad de panetones elaborados a mano, con ingredientes nobles y técnicas que evocan la calidez de las fiestas. Entre las opciones saludables del festival destacan:

Panetón Saludable Versión Keto (550 g): elaborado con harina de almendras y linaza tostada, aceite de coco, mantequilla de almendras y endulzado con fruto del monje. No contiene gluten ni azúcar añadida.

Panetón Vegano de Maíz Morado (700 g): preparado con harinas integrales, panela orgánica y un color violeta natural. Su relleno de castañas y arándanos resalta ingredientes peruanos.

Panetón de Lúcuma (700 g): hecho con harina de lúcuma y gotas de cacao al 55%, ideal para quienes prefieren un sabor tradicional y elegante.

Versiones clásicas con técnicas premium

La línea tradicional también tendrá presencia en el festival con panetones preparados con masa madre, fermentación lenta y rellenos de alta calidad. Entre ellos:

Panetón italiano con crema de pistachos (700 g): relleno de pasas rubias, pecanas y castañas, acompañado de crema sin azúcar añadida.

Panetón de arándanos con toque de Jamaica y ajonjolí: relleno de una crema intensa de arándanos, con notas frescas y florales.

Panetón de pistachos con hierba luisa: una combinación aromática y sofisticada.

Clásico chocotón con crema de chocolate: esponjoso y perfecto para amantes del cacao.

Una celebración para apoyar la producción artesanal

El festival busca convertirse en una cita imperdible para las familias y aficionados de la panadería artesanal, promoviendo el talento de panetoneros nacionales y difundiendo nuevas propuestas gastronómicas que mantienen viva la tradición navideña. También ofrece la oportunidad de apoyar a productores locales y disfrutar de sabores innovadores que reflejan la diversidad del país.

Datos clave