El restaurante Flama, ubicado en Miraflores, ha sido reconocido como una de las mejores pizzerías del mundo, ocupando el puesto 41 en el certamen “50 Top Pizza World 2025”, que selecciona a las 100 mejores a nivel internacional. La distinción se dio en un evento realizado en Nápoles, Italia, y convierte a Flama en la única pizzería del Perú en integrar este prestigioso listado.

El reconocimiento no se limitó a sus pizzas. Flama también fue presentada como la mejor propuesta de pastas a nivel mundial, gracias a su dedicación en la preparación artesanal de platos clásicos italianos. Sus fundadores, Juan Carlos Romero y Daniel Vergara, recibieron los galardones en representación del proyecto gastronómico que nació en 2022 para preservar la tradición de la pizza napolitana.

Flama es además la primera pizzería napolitana en el Perú certificada por la Associazione Verace Pizza Napoletana, y previamente obtuvo el puesto N°6 en el ranking “50 Top Pizza” para Latinoamérica.

Los inspectores de la guía destacaron que la experiencia en Flama va más allá del producto: se evalúa la calidad de la pizza con ingredientes italianos auténticos, pero también la atención al cliente, el diseño del local, la oferta de bebidas —incluyendo vinos italianos, coctelería y cervezas artesanales—, así como la limpieza y la comodidad de las instalaciones.

Entre sus especialidades de pizza resaltan la Amatriciana, con salsa de guanciale, vino blanco seco, tomate y queso Pecorino; la Prosciutto y arúgula, con tomate San Marzano, mozzarella Fior di Latte, jamón curado y parmesano; y la Polpette Stracciatella, con albóndigas tradicionales, mozzarella y albahaca. En pastas, destacan la Frittatina di pasta, típica de la comida callejera napolitana, y el Gnocchi Ragu Napolitano, un plato festivo que combina carnes de res y cerdo.