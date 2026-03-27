La gelatería argentina Freddo anunció la incorporación de un nuevo sabor a su carta en Lima: el gelato de lúcuma, elaborado con pulpa natural y leche fresca.

Con este lanzamiento, la marca busca reforzar su propuesta de gelatos artesanales utilizando ingredientes asociados a la tradición gastronómica peruana, integrando sabores locales a su portafolio internacional.

El nuevo producto se presenta como una alternativa que destaca por su perfil dulce y textura cremosa, características propias de la lúcuma, considerada una de las frutas emblemáticas del país.

Gelato y batidos con sabor a fruta peruana

El gelato de lúcuma se encuentra disponible en distintos formatos dentro de la carta de la marca.

Los clientes podrán disfrutarlo en:

Gelato artesanal

Batidos preparados con fruta

Cucuruchos tradicionales

La propuesta se orienta a ofrecer una experiencia que combine sabor y frescura, especialmente en temporadas de mayor consumo de productos fríos en la ciudad.

Además, la incorporación de la lúcuma amplía la variedad de sabores disponibles, sumándose a la oferta habitual de gelatos artesanales que caracteriza a la marca.

Disponibilidad en locales de Lima

El nuevo sabor se encuentra disponible en los locales de Freddo ubicados en distintos centros comerciales de Lima.

Entre las sedes donde puede encontrarse el producto figuran:

Larcomar

KM40

Real Plaza Primavera

Parque La Molina

Jockey Plaza

El horario de atención en los locales es de lunes a domingo de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.

Apuesta por ingredientes naturales y sabores locales

Con esta incorporación, Freddo refuerza su estrategia de innovación gastronómica mediante el uso de ingredientes naturales y la integración de sabores vinculados a la identidad local.

El lanzamiento también responde a la preferencia creciente del público por productos elaborados con frutas naturales y recetas artesanales.

La inclusión de la lúcuma en su carta representa una apuesta por destacar ingredientes propios del Perú dentro de una oferta internacional de heladería.