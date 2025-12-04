El tradicional local de La Angostura presentó sus opciones gastronómicas para celebraciones de fin de año y anunció una jornada familiar con la llegada de Papá Noel.
Fundo Restaurante, ubicado en la Residencial La Angostura en Ica, inició oficialmente su temporada navideña con una oferta gastronómica pensada para celebraciones grupales y actividades familiares. Los menús especiales estarán disponibles de martes a domingo y se complementarán con una jornada festiva el 14 de diciembre, fecha en la que Papá Noel visitará el local.

La campaña busca fortalecer el espíritu navideño con sabores tradicionales y experiencias pensadas para todas las edades.

Menús navideños para grupos desde diez personas

El restaurante presentó dos alternativas de menú para grupos mínimos de 10 personas:

1. Recomendación del Chef

Entradas

  • Ensalada rusa
  • Ensalada Waldorf
  • Ensalada alemana

Fondos

  • Chancho glaseado con arroz árabe
  • Pollo al vino con arroz alverjado
  • Chancho al horno con arroz a la jardinera

2. Menú Criollo

Entradas

  • Causa rellena en pionono
  • Ensalada de pallares verdes

Fondos

  • Adobo de cerdo con frejoles
  • Carapulcra con sopa seca y chicharrón
  • Arroz con pollo con sarsa criolla

Ambos menús se presentan en tres paquetes:

  • Opción 1 (S/ 45): entrada + fondo + vaso de gaseosa
  • Opción 2 (S/ 55): entrada + fondo + bebida + chilcano clásico
  • Opción 3 (S/ 60): entrada + fondo + bebida + chilcano clásico + postre

Postres disponibles: torta de chocolate, budín o helado (vainilla o chocolate).

Papá Noel llegará el 14 de diciembre

Como parte de la campaña navideña, Fundo Restaurante anunció una actividad especial el domingo 14 de diciembre desde las 3:00 p.m., cuando Papá Noel visitará el establecimiento para recibir cartas, tomarse fotografías con las familias y compartir una tarde temática con los niños.

La iniciativa busca ofrecer un espacio seguro y festivo para celebrar la Navidad en comunidad.

Ubicación y horarios

Fundo Restaurante se encuentra en la intersección de las calles Girasoles y Poncianas, en la Residencial La Angostura, a pocos minutos de la Plaza de Armas de Ica.

Horario de atención: De martes a domingo, de 12:00 p.m. a 5:00 p.m.

Reservas: 977 860 672

