Fundo Restaurante, ubicado en la Residencial La Angostura en Ica, inició oficialmente su temporada navideña con una oferta gastronómica pensada para celebraciones grupales y actividades familiares. Los menús especiales estarán disponibles de martes a domingo y se complementarán con una jornada festiva el 14 de diciembre, fecha en la que Papá Noel visitará el local.
La campaña busca fortalecer el espíritu navideño con sabores tradicionales y experiencias pensadas para todas las edades.
Menús navideños para grupos desde diez personas
El restaurante presentó dos alternativas de menú para grupos mínimos de 10 personas:
1. Recomendación del Chef
Entradas
- Ensalada rusa
- Ensalada Waldorf
- Ensalada alemana
Fondos
- Chancho glaseado con arroz árabe
- Pollo al vino con arroz alverjado
- Chancho al horno con arroz a la jardinera
2. Menú Criollo
Entradas
- Causa rellena en pionono
- Ensalada de pallares verdes
Fondos
- Adobo de cerdo con frejoles
- Carapulcra con sopa seca y chicharrón
- Arroz con pollo con sarsa criolla
Ambos menús se presentan en tres paquetes:
- Opción 1 (S/ 45): entrada + fondo + vaso de gaseosa
- Opción 2 (S/ 55): entrada + fondo + bebida + chilcano clásico
- Opción 3 (S/ 60): entrada + fondo + bebida + chilcano clásico + postre
Postres disponibles: torta de chocolate, budín o helado (vainilla o chocolate).
Papá Noel llegará el 14 de diciembre
Como parte de la campaña navideña, Fundo Restaurante anunció una actividad especial el domingo 14 de diciembre desde las 3:00 p.m., cuando Papá Noel visitará el establecimiento para recibir cartas, tomarse fotografías con las familias y compartir una tarde temática con los niños.
La iniciativa busca ofrecer un espacio seguro y festivo para celebrar la Navidad en comunidad.
Ubicación y horarios
Fundo Restaurante se encuentra en la intersección de las calles Girasoles y Poncianas, en la Residencial La Angostura, a pocos minutos de la Plaza de Armas de Ica.
Horario de atención: De martes a domingo, de 12:00 p.m. a 5:00 p.m.
Reservas: 977 860 672