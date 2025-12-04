Fundo Restaurante, ubicado en la Residencial La Angostura en Ica, inició oficialmente su temporada navideña con una oferta gastronómica pensada para celebraciones grupales y actividades familiares. Los menús especiales estarán disponibles de martes a domingo y se complementarán con una jornada festiva el 14 de diciembre, fecha en la que Papá Noel visitará el local.

La campaña busca fortalecer el espíritu navideño con sabores tradicionales y experiencias pensadas para todas las edades.

Menús navideños para grupos desde diez personas

El restaurante presentó dos alternativas de menú para grupos mínimos de 10 personas:

1. Recomendación del Chef

Entradas

Ensalada rusa

Ensalada Waldorf

Ensalada alemana

Fondos

Chancho glaseado con arroz árabe

Pollo al vino con arroz alverjado

Chancho al horno con arroz a la jardinera

2. Menú Criollo

Entradas

Causa rellena en pionono

Ensalada de pallares verdes

Fondos

Adobo de cerdo con frejoles

Carapulcra con sopa seca y chicharrón

Arroz con pollo con sarsa criolla

Ambos menús se presentan en tres paquetes:

Opción 1 (S/ 45): entrada + fondo + vaso de gaseosa

entrada + fondo + vaso de gaseosa Opción 2 (S/ 55): entrada + fondo + bebida + chilcano clásico

entrada + fondo + bebida + chilcano clásico Opción 3 (S/ 60): entrada + fondo + bebida + chilcano clásico + postre

Postres disponibles: torta de chocolate, budín o helado (vainilla o chocolate).

Papá Noel llegará el 14 de diciembre

Como parte de la campaña navideña, Fundo Restaurante anunció una actividad especial el domingo 14 de diciembre desde las 3:00 p.m., cuando Papá Noel visitará el establecimiento para recibir cartas, tomarse fotografías con las familias y compartir una tarde temática con los niños.

La iniciativa busca ofrecer un espacio seguro y festivo para celebrar la Navidad en comunidad.

Ubicación y horarios

Fundo Restaurante se encuentra en la intersección de las calles Girasoles y Poncianas, en la Residencial La Angostura, a pocos minutos de la Plaza de Armas de Ica.

Horario de atención: De martes a domingo, de 12:00 p.m. a 5:00 p.m.

Reservas: 977 860 672