La cocina marina es uno de los pilares de la gastronomía peruana y atraviesa una etapa de evolución que reafirma su relevancia cultural. Según una encuesta de Ipsos, el 48% de los peruanos se declara orgulloso de la gastronomía nacional, reflejando el fuerte vínculo entre identidad y cocina.

En este contexto, el 2026 consolida una mirada más contemporánea de la propuesta marina, donde la técnica culinaria, el respeto por el producto y la experiencia del comensal se convierten en ejes centrales.

Tradición y técnica: un diálogo necesario

Para Elba Velarde, chef ejecutiva del Grupo Civitano, la cocina marina peruana vive un momento de madurez.

“Esta evolución responde a un comensal más informado y exigente, que busca propuestas con identidad, coherencia y una experiencia gastronómica que vaya más allá del plato”, señala la especialista.

Cinco tendencias que definirán la comida marina en 2026

De acuerdo con Velarde, estas son las principales tendencias que marcarán el panorama gastronómico del año:

El producto como eje de la propuesta: La frescura, el origen y la estacionalidad del pescado y los mariscos se consolidan como punto de partida. Las técnicas priorizan una menor manipulación para resaltar el sabor natural del mar. Influencias internacionales con criterio: Las fusiones continúan, especialmente con cocinas asiáticas, pero se aplican con mayor equilibrio, aportando técnica y precisión sin desplazar la identidad peruana. Relectura contemporánea de los clásicos: Platos tradicionales evolucionan en presentación, temperatura y contrastes de sabor, manteniendo su esencia, pero adaptándose a un comensal actual. Platos que cuentan historias: La experiencia gastronómica se plantea como un relato integral, donde el concepto del menú y la secuencia de platos construyen una narrativa coherente y memorable. Mayor atención a la técnica y los procesos: Curaciones, maduraciones, fondos y salsas más elaboradas elevan la complejidad de la propuesta, sin perder claridad ni respeto por el producto marino.

Propuestas que ya reflejan esta tendencia

Esta evolución ya se manifiesta en propuestas concretas del sector. Un ejemplo es el restaurante Pescados Capitales, que renovó recientemente su carta incorporando 18 creaciones inéditas. La nueva propuesta apuesta por texturas renovadas, presentaciones más visuales y sutiles influencias orientales.

“La cocina marina peruana vive una evolución donde el respeto por el producto y la identidad siguen siendo la base. El reto es innovar con criterio sin perder la esencia del mar”, concluye Velarde.