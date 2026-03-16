El festival gastronómico y cultural nikkei Gochisō 2026 regresará este sábado 28 de marzo en el Parque de la Exposición, en Lima, en una edición que reunirá lo mejor de la cocina peruano-japonesa, espectáculos culturales, música y actividades para toda la familia.

El evento, organizado por FILO y la Asociación Gastronómica Nikkei, se desarrollará desde el mediodía y ofrecerá una experiencia que mezcla gastronomía, tradición y entretenimiento.

Más de 30 restaurantes participarán

El festival contará con la participación de más de 30 restaurantes nikkei, entre ellos Edo Sushi Bar, Kaikan, Kazan, Shimaya Ramen, Tomoya y Yakitori.

Los asistentes podrán disfrutar platos tradicionales como:

makis

nigiris

ramen

onigiris

takoyakis

También habrá propuestas fusión, postres y platos marinos.

Los precios de los platillos oscilarán entre S/8 y S/35, con el objetivo de que los visitantes puedan probar distintas propuestas gastronómicas.

Experiencia cultural japonesa

Además de la gastronomía, el festival ofrecerá diversas actividades inspiradas en la cultura japonesa.

Entre ellas destacan:

demostraciones de katanas

museo japonés

boda del zorro , una ceremonia tradicional

, una ceremonia tradicional danza de tambores japoneses

un jardín de sakuras inspirado en la primavera japonesa

Según explicó Nachi Benza, fundador de FILO, el objetivo es profundizar en las raíces nikkei y acercar esta cultura a más personas.

“Hemos ideado un festival renovado con la finalidad de recibir más asistentes y que puedan conocer más de esta cultura que está tan arraigada en el país”, señaló.

Música en vivo durante el festival

La programación artística incluirá presentaciones de diversos artistas y agrupaciones.

Entre ellos:

Orquesta Camagüey

DJ Umeshu

De la Kaye

Berioska

Los Fabulosos Mavericks

Tokio Cassette

Varados

Entradas para el festival

Las entradas están disponibles a través de Joinnus.