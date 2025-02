Empieza el verano y los días de calor invaden la ciudad. El verano se siente y los antojos por helados de distintos sabores y texturas que aplaquen el calor que azota va creciendo. En esta nota, les dejo un listado de nuestras heladerías artesanales favoritas muchas de ellas con locales físicos, pedido por delivery y aplicativo para aquellas personas que también quieran disfrutarlos en la comodidad de su hogar.

Blu: Il Gelato del Barrio @bluilgelato. Esta heladería artesanal mezcla ingredientes de primera calidad, frutas de estación y una técnica impecable, logrando un gelato cremoso, ligero, muy sabroso y con el punto perfecto de dulce. No deje de probar el helado de chocolate y el de menta y muña que son de nuestros favoritos. Pedidos vía la aplicación de Pedidos Ya. También hay take out en su local de Barranco (28 de Julio 202, Barranco) y en Nuñez de Balboa 755, dentro de Mercado 28. Tienen un espacio en el recién inaugurado local de El Pan de la Chola en La Molina (Santiago de Compostela 167 La Molina) y pronto vuelven al local de la Chola Dasso en San Isidro.

Monterosso Gelateria @monterosso.GELATERIA. Mattia Giaquinta y Salvatore Terranova abrieron este pequeño espacio en Barranco hace poco más de 5 años. Pueden encontrar postres con y sin leche, así como una amplia variedad de helados artesanales hechos a base de frutas orgánicas, como palta, maracuyá y alga nori; vainilla del Contadino; mascarpone, umami di frutta y crumble o palta y cacao. Se que algunos pueden sonar extraños y osados, pero estoy segura que van a disfrutarlos de principio a fin. Jirón Tacna 569 Barranco.

Alore @gelatoalore. Lorena Llosa creó esta marca hace un tiempo y ha sabido ganarse el corazón de muchos amantes de los helados. Marketera de profesión, pero amante de los helados, aprendió el oficio en Australia, en la reconocida heladería ¨Messina¨ y luego se especializó en Italia. Tienen una tienda física en Miguel Dasso. Y sus helados de dulce de leche y lúcuma son deliciosos. Pedidos en www.gelatoalore.com y take out en Calle Miguel Dasso 126, tienda 11, CC El Sausalito, San Isidro.

kukurucho @kukurucho.HELADOS. Con un local físico ubicado en Jr. Batalla de Junín 436 Barranco, Kukurucho ha sabido ganarse el corazón del barrio con sus helados artesanales. Cremosos y con el punto perfecto de dulce. Los pueden comprar para comer en local y para llevar en medio litro y litro. Prueben el helado de uva borgoña. Pedidos al 915333152.

Crem de la crem @cremdelacremgelateria. Estos helados artesanales son los favoritos de varios, se elaboran a diario con mucho cariño y creatividad. Utilizan insumos naturales y de primera calidad, 100% pura fruta. También tienen una buena selección de postres. Su helado de chocolate con maní es un manjar. Pedidos en cremdelacrem.mesa247.pe o take out en su local de Barranco, Patio Panorama o Punta Hermosa.

Mare di Gelato @mare_di_gelato rem. Marco Costa inició este negocio en el 2019 siendo una gelateria dedicada al cien por ciento al delivery y take out. Todo se elabora desde cero y con insumos de primera calidad, tal cual se hace en Italia. El resultado es un producto con personalidad propia, pero además cremoso, aterciopelado y muy importante, no demasiado dulce. Cuentan con un simpático local ubicado en Miraflores, donde no sólo pueden disfrutar de sus maravillosos helados y sorbetes, sino también de un buen café italiano. Marqués Torre Tagle 371 Miraflores.

Amore di Latte

Esta heladería se ha vuelto la favorita de los vecinos de La Aurora en Miraflores. Una marca que trabaja con insumos de alta calidad logrando helados cremosos y con un gran equilibrio de sabores. El helado de straciatella y el de avellana son los favoritos. Están en Luis Arias Schreiber 147, Miraflores.