Con el objetivo de construir una comunidad gastronómica colaborativa y en constante evolución, INTURSA Grupo Hotelero lanzó oficialmente NODO, un nuevo grupo gastronómico que apuesta por el desarrollo del talento peruano a través de la formación, la mentoría y la creación de propuestas con identidad y sentido.
NODO nace como una plataforma que articula creatividad culinaria y solidez operativa, promoviendo un modelo de crecimiento sostenible dentro de la industria gastronómica nacional.
Nueve conceptos bajo una misma visión
El portafolio de NODO está compuesto por nueve conceptos gastronómicos:
- Cinco restaurantes: Maras, Insumo, Casa Sarao, Melt y Chalana.
- Tres bares: El Salar, Alphonse y Bar Velvet.
- Un hall gastronómico: Popurrí.
Popurrí reúne diversos formatos de cocina bajo un mismo techo, siete de ellos liderados por chefs reconocidos que cumplen un rol activo de mentoría dentro del grupo.
Chefs referentes y trabajo colaborativo
El modelo de NODO se apalanca en la experiencia de destacados chefs como Hajime Kasuga, Jorge Muñoz, Flavio Solórzano, Emilio Macías, Pablo Profumo y Christian Bravo, entre otros referentes que aportan su creatividad y conocimiento.
Cada proyecto parte de la visión personal de su autor, pero se fortalece mediante la inteligencia colectiva del grupo, integrando equipos de gestión, diseño, investigación y comunicación que acompañan a los cocineros desde la conceptualización hasta la operación.
Formación continua y hoja de ruta
En paralelo al lanzamiento de sus dos más recientes aperturas, Melt y Casa Sarao, este último liderado por el chef Jorge Muñoz, NODO avanza en la construcción de una hoja de ruta enfocada en programas de mentoría interna, alianzas educativas y residencias creativas con chefs nacionales e internacionales.
Estas iniciativas se activarán progresivamente con el objetivo de consolidar un modelo de formación continua dentro del grupo.
NODO Events: experiencias a medida
Como parte de su estrategia de articulación, el grupo presentó NODO Events, una unidad dedicada a la organización de eventos privados, corporativos y sociales. Esta división permite activar distintos espacios del portafolio —desde bares íntimos hasta salones y terrazas— manteniendo la esencia de cada concepto y bajo una visión de hospitalidad contemporánea.
Una apuesta por el desarrollo gastronómico
NODO representa una apuesta por la profesionalización y el trabajo colectivo en una industria que ha demostrado su capacidad de transformar ciudades y generar impacto cultural y económico. Su propuesta se centra en la calidad de oportunidades que genera, el talento que forma y la manera en que redefine el crecimiento gastronómico en el Perú.