En medio de la incertidumbre durante el inicio de la pandemia de COVID-19, Joseph Corimaita pensó en qué otras formas podía obtener ingresos tras verse obligado a cerrar, de manera temporal, Limbus, el restaurante que abrió en 2013. Los emprendedores no descansan, siempre están viendo otras maneras de salir adelante, aunque las cosas no salgan como uno las planea. “En la pandemia decidimos elaborar chicha de jora con la marca Limbus, pensando que esto iba a funcionar, pero no fue así”, cuenta Corimaita.

Esta entrevista se realizó en la recién inaugurada planta de cerveza Bardock Beer Company que Joseph Corimaita junto a sus socios abrieron hace poco en medio del Valle Sagrado del Cusco.

“Esta chicha de jora no la quisimos botar. Uno de nuestros cocineros ingenió un alambique rústico y dimos con un whisky. Fue accidental. Cuando lo probamos nos gustó mucho y dijimos esto lo podemos vender a nuestros amigos. Le pusimos un precio de 220 soles y comenzamos a vender botellas. Nuestros amigos se dieron con la grata sorpresa que era un producto bueno y a la semana siguiente nos pidieron más”, cuenta Joseph que este fue el punto de partida para empezar a elaborar cerveza.

¿Hay mucha diferencia entre hacer chicha de jora y cerveza?

Es básicamente lo mismo, porque haces un mosto, utilizas una levadura, tienes los tanques isobáricos, las pones en botellas y las vendes. Así nacieron los primeros lotes, sin embargo esto ocurrió en el cuarto o quinto intento, después de mucha desesperación. Imagínate, estás en pandemia y botas lotes de cerveza. Con perseverancia obtuvimos un buen resultado que era una cerveza que se veía, sabía y olía como tal, entonces dijimos: hemos hecho cerveza y lo comenzamos a vender en botellas plásticas, super artesanal para sobrevivir la pandemia.A partir de octubre del 2020 ya teníamos cierto nivel de experiencia y decidimos poner el producto en supermercados y funcionó. Empezamos a tener una producción pequeña que fue escalando a tal punto de construir esta planta.

¿Cuántos tipos de cerveza producen?

Tenemos siete estilos actualmente en el mercado. Iniciamos con Pale Ale, Red Ale, Porter e Ipa. Nuestra Ipa fue la que nos puso en el mapa y a partir de ese punto comenzamos a producir líneas belgas como nuestra Golden Super Stronge, Belgium Quadrupel o nuestra Wit Bier. Nos funcionó bien en restaurantes de gama media-alta, en hoteles de cinco estrellas. Dijimos que el proyecto merece tener una línea de producción mucho más profesional, un trabajo más eficiente porque tenía un futuro que estaba dando buenos resultados.

CUSCO 17-18-19 - 2022 FOTOGRAFÍAS PARA CORREO WEB. fotos: Julio Reaño/@photo.gec

¿Es muy diferente y complicado crear en una sola planta siete tipos de cerveza?

Totalmente distinta. Si te pongo enfrente varias cervezas comerciales y te tapo los ojos no podrías diferenciar la una de la otra. Es imposible, son todas iguales. En este caso, tenemos perfiles diferentes, bien definidos, en estilos bien cuadrados. Logramos tener dos reconocimientos internacionales, dos copas de plata en la competencia de Mitad de Mundo en Ecuador, en la Copa del Caribe en Colombia compitiendo con cervecerías de Argentina, de México, de Colombia, también de Perú. Tenemos resultados positivos hacía nuestra calidad percibida por parte de clientes que no son peruanos, sino son clientes que tienen gustos a cervezas distintas. Argentina tiene una participación de mercado muy grande en comparación a nosotros. Nosotros somos 1% del 99% de la cerveza industrial. En Argentina se maneja una tasa mucho mayor.

¿Por qué el peruano promedio no consume tanta cerveza artesanal como pasa en otros países? ¿Es por un tema de precio?

Nosotros no podemos competir con el precio. Sin embargo las características claves que tiene nuestro producto es el aroma y sabor que nos dan la oportunidad de ingresar a un segmento que sin duda alguna está en crecimiento. Creo que hay muchas personas interesadas en probar cervezas artesanales debido a que son mucho más complejas, más ricas y tienen características distintas a las industriales.

¿Cuántos litros producen al día en esta planta?

Producimos 22 mil litros al mes. Si hacemos tres ruedas podemos llegar a casi a 60 mil con los siete tipos de cerveza. Hacemos una cocción en línea y podemos hacer, sin parar, cuatro veces la capacidad.

¿Solo se enfocará en la elaboración de cerveza?

Solo se produce cerveza, pero también vamos a producir whisky de chicha de jora, chartreuse andino, gin andino y nuestro ron de chancaca. Pronto saldrá un nuevo producto, la marca es Aborigen. Se trata de un whisky a base de chicha de jora. Nosotros hacemos un mosto de chicha de jora, extraemos los alcoholes que posee. Nos quedamos con el corazón, este producto lo colocamos en barriles de roble, con un segundo tueste para tener algunas características a vainilla, a frutos secos que van a ser trasladados al producto final. Se lanzará en los próximos días.

Planta de cerveza Bardock Beer Company. (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)

