La gastronomía peruana suma un nuevo reconocimiento internacional. Kuuru Jeddah fue distinguido como el mejor restaurante de Arabia Saudita y alcanzó el puesto número 6 en el prestigioso ranking Middle East & North Africa’s 50 Best Restaurants, consolidándose como uno de los proyectos culinarios más destacados de la región.

El restaurante es una creación del holding gastronómico peruano MCK y opera en alianza con Leylaty Group, marcando un hito para la cocina peruana al ser el único restaurante de propuesta peruano-japonesa (nikkei) presente en el ranking regional.

Identidad peruana con técnica japonesa

La propuesta de Kuuru Jeddah se distingue por un equilibrio preciso entre identidad y territorio, fusionando ingredientes del Perú con técnica culinaria japonesa y productos frescos del Mar Rojo. Su carta incluye un programa especializado de sushi y nigiri, además de platos emblemáticos como wagyu tataki, shrimp crocante y black cod con yuzu teriyaki.

A ello se suma una experiencia integral que combina interiores sofisticados, cocina en vivo y estándares operativos consistentes, factores clave para su rápido posicionamiento en la escena gastronómica saudí.

Talento peruano al frente de la cocina

Detrás de la propuesta culinaria se encuentran los chefs peruanos Eddie Castro, chef corporativo del grupo, y Kenji Sarco, head itamae de Kuuru. Ambos se formaron en Osaka, restaurante insignia de MCK, y hoy cumplen un rol clave en la consistencia y proyección del concepto.

Castro, además, supervisa las operaciones gastronómicas de Kuuru y Ko Asian Kitchen en Arabia Saudita.

Expansión regional y proyección global

Además de Kuuru Jeddah, el grupo ha desarrollado Kuuru Riyadh y, junto a Leylaty Group, inauguró recientemente Ko Asian Kitchen Riyadh, reforzando su presencia en Medio Oriente con conceptos que integran identidad peruana, técnica japonesa y una visión global.

Este reconocimiento coincide con un nuevo ciclo de expansión internacional de MCK. Durante 2026, el grupo abrirá dos nuevos locales de Osaka: uno en Chicago, en el Fulton Market District del West Loop, y otro en Dubái, dentro del nuevo Mandarin Oriental en la Wasl Tower. Ambas aperturas están previstas para septiembre.

Orgullo peruano en la alta cocina mundial

“Que una propuesta de cocina peruana-japonesa sea reconocida dentro de un ranking de 50 Best Restaurants es un hito enorme para nosotros y para la gastronomía peruana”, destacó Diego de la Puente. “Kuuru nace del orgullo por nuestra diversidad de ingredientes y de la posibilidad de combinarlos con técnica japonesa en una propuesta audaz y sofisticada”.

Con este logro, MCK reafirma su apuesta por construir marcas gastronómicas con identidad, excelencia y alcance global, posicionando al Perú en las conversaciones culinarias más relevantes del mundo.