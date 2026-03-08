Kyoto Restaurante anunció la renovación de su carta con el lanzamiento de nuevos makis de autor, una propuesta que amplía su oferta gastronómica a más de 20 sabores dentro de la cocina nikkei.

La actualización busca fortalecer la experiencia culinaria del restaurante mediante ingredientes premium, combinaciones innovadoras y técnicas de preparación que mezclan texturas crocantes y acabados flameados.

Los nuevos makis de la carta

Entre las nuevas creaciones que se incorporan a la propuesta gastronómica destacan cinco opciones que combinan sabores peruanos y japoneses.

Crispy Quinua: Makis rellenos con langostinos empanizados y tartar spicy, cubiertos con quinua pop crocante , que aporta textura y contraste.

Makis rellenos con langostinos empanizados y tartar spicy, cubiertos con , que aporta textura y contraste. Gyu-Maki: Preparación con lomo fino empanizado, palta y plátano frito , terminada con salsa de ají amarillo, cebolla china y togarashi.

Preparación con , terminada con salsa de ají amarillo, cebolla china y togarashi. Misoyaki: Makis rellenos con langostinos y palta , cubiertos con pescado flameado y salsa miso.

Makis rellenos con , cubiertos con pescado flameado y salsa miso. Yabai: Combinación de langostinos y palta , con queso crema flameado, chimichurri y salsa taré.

Combinación de , con queso crema flameado, chimichurri y salsa taré. Mango Brûlée: Una propuesta dulce–salada, con queso crema, pecanas y compota, cubierta con mango flameado, ajonjolí y salsa de maracuyá con acabado caramelizado.

Clásicos que se mantienen en la carta

Además de las nuevas propuestas, el restaurante mantiene algunos de los makis más solicitados por sus clientes.

Entre los sabores considerados imperdibles destacan:

Kyoto

Acevichado

Dragon Roll

Estas opciones continúan siendo parte fundamental de la experiencia gastronómica del restaurante.

Barra libre de makis

Para quienes buscan probar una mayor variedad de sabores, Kyoto Restaurante ofrece una barra libre de makis, que permite degustar diferentes preparaciones dentro de una experiencia interactiva.

Las preparaciones se realizan al momento, lo que permite a los comensales disfrutar de una oferta amplia dentro de la cocina nikkei.