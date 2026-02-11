El restaurante La Aldea de Gastón inauguró un nuevo local en el distrito de Pueblo Libre, ampliando su presencia más allá del Callao, donde inició operaciones hace más de 17 años.

Ubicado en la Av. San Martín 1270, el nuevo espacio apuesta por un formato más amplio y moderno, con terraza, barra y ambientes pensados para compartir.

Cocina con sello del Callao

La propuesta gastronómica está liderada por el chef Gastón Monila, cocinero chalaco con más de dos décadas de experiencia.

Entre los platos destacados figura la “Leche de Gastón”, una versión cremosa de leche de tigre con ají amarillo, pescado, pota y chicharrón. También sobresale el ceviche chalaco, que combina pescado, pulpo y langostino con crema de rocoto.

El tacu tacu relleno de mariscos, reconocido con la “sartén dorada”, es otro de los platos emblemáticos de la carta.

Carta pensada para compartir

El menú incluye entradas marinas, arroces, sopas, chicharrones y combinaciones en dúos y tríos diseñados para grupos. La propuesta se complementa con cócteles de autor inspirados en sabores del puerto.

Monila, además, es vicepresidente de AHORA Callao y creador del evento gastronómico Welcome to Callao, iniciativas que buscan posicionar la cocina chalaca a nivel nacional.

Datos clave