La Cabrera, reconocida internacionalmente por su propuesta de parrilla argentina, incorporó nuevos cortes de carne a su carta en Lima, ampliando su oferta gastronómica para la temporada.

Uno de los ingresos es la Arrachera, un corte vacuno proveniente del diafragma o falda, que el restaurante trabaja mediante un proceso específico de marinado y cocción, orientado a suavizar la fibra y potenciar su sabor intenso y concentrado.

A esta propuesta se suma el Asado de Tira de Cerdo, un corte caracterizado por su contenido graso, preparado a fuego lento, lo que permite obtener una carne suave y jugosa. Con esta incorporación, el restaurante amplía su oferta de proteínas a la parrilla más allá del vacuno tradicional.

Coctelería de autor para acompañar la parrilla

Junto con los nuevos cortes, La Cabrera desarrolló una línea de cócteles de autor, pensada para complementar los sabores intensos de la parrilla.

Entre las bebidas destaca el Yerbamate sour, un cóctel que combina mate con elementos cítricos, creado para generar contraste y equilibrio frente a las carnes a la brasa. Según el equipo de barra, la bebida busca refrescar el paladar y acompañar la experiencia gastronómica de principio a fin.

La incorporación de coctelería de autor refuerza el concepto integral del restaurante, donde la bebida cumple un rol activo dentro del recorrido culinario.

Propuesta disponible para celebraciones de fin de año

La arrachera, el asado de tira de cerdo y los nuevos cócteles ya se encuentran disponibles en carta en las sedes de La Cabrera en Lima, posicionándose como alternativas clave para celebraciones y reuniones de fin de año.

Esta renovación refleja el compromiso del restaurante por evolucionar su menú, manteniendo el estándar de calidad asociado al legado de su fundador, Gastón Riveira, y a la tradición de la parrilla argentina.

Datos clave

Restaurante: La Cabrera Perú

La Cabrera Perú Nuevos cortes: Arrachera, Asado de Tira de Cerdo

Arrachera, Asado de Tira de Cerdo Cóctel destacado: Yerbamate sour

Yerbamate sour Concepto: parrilla argentina + coctelería de autor

parrilla argentina + coctelería de autor Disponibilidad: carta actual

Direcciones en Lima

Miraflores: Calle Enrique Palacios 140

Calle Enrique Palacios 140 Surco: Av. El Polo 284, Monterrico

Reservas e información: www.lacabreraperu.com