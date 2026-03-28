En medio de gran expectativa de los vecinos y visitantes, se cumplió con preparar, por Semana Santa, la Malarrabia más grande de Piura, en una alianza entre la Asociación de Picanterías y Restaurantes y la comuna distrital de Catacaos.

Con su wincha en mano, el alcalde Johnny Cruz y responsables de la Asociación midieron el sabroso potaje presentado sobre largas mesas, que daban la vuelta a toda la plaza de armas, llegando a medir 110 metros, superando lo 84 mt. logrado el año pasado.

Este potaje que refleja la fe del pueblo de Catacaos en Semana Santa, consiste en cocinar el arroz, menestra, preparar el sudado de pescado, y el adobo de plátano mezclado con queso fresco.

Finalmente, los visitantes pudieron dar fe de lo exquisito del potaje, en una degustación, que invitó a chuparse los dedos a más de uno.

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EN CASTILLA

Por primera vez en el distrito castellano se realizó esta misma actividad que generó gran expectativa en la población

Una enorme malarrabia fue la protagonista a lo largo de la avenida Junín de la preparación de este tradicional potaje de los viernes de Cuaresma, que alcanzo a medir 61 metros, todo un acontecimiento sin precedentes en Castilla.

Fue el alcalde Walther Guerrero junto a los auspiciadores quienes midieron la preparación que utilizó 250 kilos de pescado, 150 kilos de arroz, 50 kilos de frijol bayo, 600 plátanos maduros, 12 kilos de queso granulado, entre otros ingredientes.